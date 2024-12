Chi è Alex Consani, la Modella dell'anno: prima donna trans a vincere il titolo

L’americana Alex Consani è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di modella dell'anno. L’intraprendente 21enne, nota per i suoi caratteristici capelli e sopracciglia decolorati, è stata premiata ai 2024 Fashion Awards che si sono svolti lunedì sera a Londra.

Nel suo discorso di accettazione, rivolta al pubblico di star (tra cui Rita Ora e Venus Williams, Rihanna e il compagno A$AP Rocky) presente alla Royal Albert Hall, la ragazza ha detto che la sua vittoria ha segnato un “grande passo nella giusta direzione”. “Ora più che mai, è importante che si parli di come sostenersi e incoraggiarsi a vicenda all'interno di questo settore, soprattutto coloro che sono state fatte sentire insignificanti”, ha aggiunto, tra gli applausi della folla, dopo aver ritirato il premio dalla modella e attivista per il corpo Ashley Graham e dalla star di “Baby Reindeer” Nava Mau. “Perché il cambiamento è più che possibile, è necessario”.

Chi è Alex Consani

Nel 2019 ha firmato con IMG Models (agenzia che rappresenta star delle passerelle come Claudia Schiffer, Hailey Bieber e le sorelle Hadid), poi Alex Consani è salita alla ribalta grazie a TikTok, dove ora vanta quasi 4 milioni di follower. Ha debuttato in passerella per Tom Ford nel 2021 e in seguito ha sfilato per marchi importanti come Alexander McQueen e Versace, Chanel e Stella McCartney. Nell’ottobre scorso, Consani e Valentina Sampaio hanno fatto la storia diventando le prime modelle trans a sfilare al Victoria's Secret Fashion Show.

Indossando un abito strappato con la stampa della Union Flag, firmato dalla stilista turco-britannica Dilara Findikoglu, la californiana ha usato il suo discorso di accettazione per rendere onore alle donne transgender nere – tra cui le colleghe modelle Connie Fleming e Aaron Rose Philip – che “hanno davvero lottato in prima persona per ottenere uno spazio... che mi ha permesso di sbocciare oggi”. Ha anche reso omaggio ai suoi genitori per aver sostenuto le sue aspirazioni di modella.

Il premio Model of the Year

Riconoscendo “l'impatto globale” di una persona che ha “dominato il settore” negli ultimi 12 mesi, il prestigioso premio Model of the Year combina l'opinione di una giuria del settore con il risultato di una votazione pubblica raccolti dagli organizzatori del premio del British Fashion Council. La vittoria della 21enne rappresenta il coronamento di un lavoro importante di inclusione delle diversità nel mondo delle sfilate,. già lo scorso anno, ad esempio, il modello trans nero Kai-Isaiah Jamal era tra i candidati al premio, che alla fine è stato vinto dalla modella plus-size Paloma Elsesser. Nel corso della cerimonia di lunedì, Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe e fondatore di JW Anderson, ha vinto l'ambito premio di stilista dell'anno per il secondo anno consecutivo, mentre la direttrice di Vogue Anna Wintour ha consegnato a Tom Ford il premio Outstanding Achievement Award.

Alex Consani (Instagram)

I momenti politici della serata

Nelle categorie per i migliori stilisti britannici di abbigliamento maschile e femminile hanno trionfato rispettivamente Grace Wales Bonner e Simone Rocha. Il discorso di quest’ultima ha rappresentato uno dei tanti momenti ‘politici’ della serata, visto che la stilista è salita sul palco lanciando un appello a “liberare la Palestina”.

All'inizio della serata, un manifestante per i diritti degli animali ha preso d'assalto il tappeto rosso per protestare contro l'uso delle piume da parte dell'industria della moda, pochi giorni dopo che la London Fashion Week aveva annunciato che sarebbe diventata la prima delle “quattro grandi” settimane della moda a vietare le pelli di animali esotici sulle sue passerelle.