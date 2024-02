Jessica Gagen: "Botte e sputi per i miei capelli rossi, ma ora concorro per Miss Mondo"

La battaglia di Jessica

Discriminazione e body shaming

Da ’Rosso Malpelo’, i pregiudizi sulla chioma fulva

Ginger pride

L'augurio di Jessica Gagen

Parola di Jessica Gagen, sul suo profilo Instagram: la meravigliosa creatura dalla chioma fulva ha raccontato attraverso i social e li media di essere stata bullizzata durante l'adolescenza. Da vittima di bullismo al liceo per i capelli rossi, Jessica Gagen ha però trovato la sua rivincita diventando una Miss e puntando ora a indossare la fascia di Miss Mondo, la prima reginetta dai capelli rossi. Ma il suo percorso non è stato facile: è stata presa a pugni, sputi e persino ustionata a causa dei suoi capelli rossi e ha dovuto sopportare il tormento dei compagni di classe crudeli per anni. Ma una volta cresciuta, si è iscritta a un'accademia di modelle e la sua autostima e accettazione di sé è cresciuta mentre è salita sulle passerelle di tutto il mondo - ed è stata persino seconda a Miss Inghilterra. Non l’ho menzionato molto durante la gara dell’anno scorso perché sono un grande sostenitore di lasciare la negatività nel passato” ha spiegato la modella al Mirror.“Ma dato che non c’è mai stata una Miss Inghilterra dai capelli rossi, sento che è importante educare le persone su cosa affrontano le rosse durante l’iter scolastico – prosegue il racconto di Jessica Gagen – e responsabilizzare i bambini che stanno affrontando le stesse cose che ho dovuto affrontare io". La sua infanzia è stata segnata da episodi piuttosto violenti, che ha scelto di raccontare nel corso della stessa intervista: “, ma il peggio è stato quando una ragazza mi haperché avevo i capelli rossi".Nonostante non abbia vinto Miss Inghilterra, la giovane donna britannica è riuscita a passare l’Explore the Nation nel corso dello stesso evento e, quindi, ha la possibilità di partecipare a Miss Mondo: “Penso che sarebbe così bello se ci potesse essere qualcuno in quel tipo di posizione che è una rossa. Anche l’anno scorso non c’era una rossa nella competizione" La bellezza non ha colore , e nemmeno la bravura, né per quanto riguarda la pelle né per i vari altri 'accessori’ umani, capelli, occhi .. il sorriso, poi, è universale. È quindi già di per sé una vittoria il fatto che che una persona vittima di discriminazione e body shaming in giovane età - in questo caso a causa dei suoi capelli - oggi sia diventata una modella apprezzata e in molti oggi ammirino lei proprio in virtù dei suoi colori. Una piccola perla infilata nella collana dell’inclusione.Come ha sottolineato la stessa, sono molte le persone che ancora oggi sono vittime di discriminazione a causa del colore dei propri capelli. I motivi sono sicuramente da rintracciare nella rarità delle persone che nascono con la chioma di questo colore, ma anche nelle credenze che fin dall’antichità sono state tramandate su di loro – e che ovviamente non hanno alcuna base scientifica.“Puzzano“, “Sono cattivi, impuri“. Gli– i quali veneravano gli animali dalla pelliccia fulva e spesso avevano faraoni dai capelli rossi – ritenevano che il colore fosse portatore di gravi sfortune e spesso le fanciulle con la chioma di questo colore erano bruciate o addirittura sepolte vive.invece gli antichi credevano che le persone con questa rara pigmentazione nella capigliatura si trasformavano in vampiri dopo la loro morte. I pregiudizi non sono tuttavia mai finiti e anche più tardi, nel Medioevo e oltre, si associava il colore rosso al Diavolo e spesso le donne con questo colore di capelli sono state perseguitate perché ritenute streghe. Il cantante ingleselo ha confessato qualche anno fa: “Da piccolo sono stato vittima di bullismo a causa dei miei capelli rossi“. La Rete pullula di storie analoghe: bambini isolati, presi in giro, con le chiome tagliate dai compagni. È un pregiudizio che resiste nei secoli: già nel Medioevo, il rosso era considerato il colore del diavolo, del male, di una sessualità esagerata e turpe. E ancora oggi chi nasce pel di carota –mondiale - è visto con diffidenza: “Sono cattivi, furbi, inaffidabili“, sono i commenti più comuni. “Birboni“, definisce Giovanni Verga il protagonista della novella '[caption id="attachment_43105" align="aligncenter" width="666"] Un 'immagine tratta da 'Noi Rossi': in Italia esiste un sito dedicato a tutti quelli che condividono questa caratteristica. Lo ha fondato Francesca Di Pietro, coach, psicologa e "naturalmente rossa"[/caption] Ma a furia di sentirne e di subirne i rossi hanno tirato fuori l’orgoglio. E ilè ormai un movimento internazionale. In Italia è nato, un sito dedicato a tutti quelli che condividono questa caratteristica. Lo ha fondato, coach, psicologa “e naturalmente rossa". Anche lei aveva confidato di essere stata, come Jessica Gagen, vittima di bullismo ai tempi della scuola: “Per questo ero considerata la diversa del gruppo. La mutazione del gene MC1R, responsabile del rutilismo - così si chiama il fatto di avere i capelli rossi - ha una serie di implicazioni mediche da non sottovalutare: pelle chiarissima e soggetta a scottature, più alto rischio di sviluppo di melanomi, ipersensibilità oculare. “Avevo iniziato a odiare la natura per avermi fatta così - ricorda- . Oggi per fortuna c’è più attenzione. Ma talvolta, mamme e papà sottovalutano le attenzioni particolari, specie in estate, che un bambino rosso deve avere. Sul mio sito vorrei rivolgermi anzitutto a loro".Jessica Gagen spera ora di essere la prima finalista inglese rossa di Miss Mondo dopo essere stata vittima di bullismo per i suoi capelli rossi quando era bambina: “Quest’anno andrò per Miss Liverpool, quindi vedremo come andrà. La finale è il 25 agosto. 