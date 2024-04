Jessica Mancini, il video virale: “Sono campana e faccio la prof in Toscana, quanti pregiudizi su di me”

Montecatini (Pistoia), 2 aprile 2024 – “Sono campana e faccio la prof in Toscana, è ovvio che ogni mattina in classe i miei alunni mi diranno ‘Uè uè professoressa”. Inizia così il video di Jessica Mancini, ex modella e corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ora insegnante di sostegno in un istituto tecnico pistoiese.

Originaria di Aversa in provincia di Caserta, ma residente da anni a Montecatini in provincia di Pistoia, la 35enne ha pubblicato su TikTok un video in cui ironicamente denuncia una serie di pregiudizi e stereotipi che le vengono attribuiti in quanto proveniente dalla regione Campania.

Jessica Mancini (Foto dal suo profilo Instagram)

L’insegnante tiene a precisare che non ha mai percepito forme di razzismo nei confronti dei meridionali. Fatto sta che nel video riporta una serie di “ovvietà” – legate a un trend molto popolare sul social cinese – con le quali molto spesso ha a che fare. Il video è poi diventato virale con decine di migliaia di visualizzazioni, oltre 7mila like e poco meno di mille commenti.

"Sono campana e faccio la prof in Toscana, è ovvio che ogni giorno dovrò giustificare la mia laurea e dire che non l’ho comprata”. E ancora: “È ovvio che i miei alunni mi chiederanno costantemente se ho un’arma nelle tasche”. “Ogni volta che entro in una classe nuova e sentono il mio accento, mi cantano ‘Ci sta o mar for, ci sta o mar for” (la canzone della serie televisiva napoletana Mare Fuori, ndr).

I pregiudizi proseguono fino a quando alla fine del video l’insegnante commenta, questa volta seriamente: “Sono campana e faccio la prof in Toscana. Ogni mattina devo combattere con ottomila stereotipi, pregiudizi e così via e onestamente ogni tanto questa cosa mi scoccia un po’”.