Il calciatore e la proposta di matrimonio in campo al fidanzato, la storia di Josh Cavallo

"Grazie alla squadra che mi ha sempre supportato e ha creato uno spazio sicuro nel calcio. Mi avete incoraggiato a vivere la mia vita autenticamente”. Sono le parole di Joshua Cavallo, 24 anni, primo calciatore professionista a fare coming out nel 2021. Cavallo ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato sul campo dell’Adelaide United, la squadra australiana in cui gioca. E proprio alla squadra sono andati i primi ringraziamenti per il supporto in un momento speciale.

Il compagno è Leighton Morrell. La foto li ritrare sul manto erboso con Cavallo in ginocchio a chiedere la mano dell’amato. Un gesto che ora sarà di ispirazione per i tanti calciatori gay che non riescono a trovare il supporto per dichiarare la loro omosessualità.

E Cavallo in questo ha già fatto molto. Oltre a essere il primo ad aver fatto coming out, ha criticato la scelta di disputare i mondiali del 2022 in Qatar, Paese notoriamente omofobo. La foto della proposta è stata rilanciata sui social del calciatore e della squadra. Tanti i tifosi che hanno apprezzato il gesto e hanno fatto i loro auguri alla coppia.

Nonostante l'immensa popolarità del calcio in tutto il mondo, solo pochi calciatori hanno fatto coming out, per lo più dopo essersi ritirati. Solo pochi giocatori di alto livello hanno rivelato di essere gay mentre giocavano ancora, tra cui Jake Daniels del Blackpool, circa sette mesi dopo Cavallo. L'internazionale ceco Jakub Jankto - che gioca con il Cagliari in Serie A - è il calciatore gay di più alto profilo, che ha fatto l'annuncio l'anno scorso.