Kai Shappley, l'undicenne trans in lotta per difendere i diritti per le persone Lgbtq+ in Texas

è una ragazzinache già nel 2017 si era fatto notare per aver espresso contrarietà alla propostadei repubblicani dello Stato del Texas di vietare l’uso deialle persone che avevano deciso di avviare un percorso diOggi Kay ha 11 anni, ma nonostante la giovane età è cosciente della suae continua a difendere la sua posizione di fronte alla politica del suo Paese che, con un impianto conservatore, continua ad ostacolare la comunità: “Mi rattrista che alcuni politici usino i giovani trans come me per ottenere voti da persone che mi odiano solo perché esisto. Dio mi ha creata. Dio mi ama per quella che sono. E Dio non commette errori”.Una posizione che per noi potrebbe risultare controversa, ma non fuori luogo negli Usa. Oltreoceano il rapporto con la fede e il credo cristiano è molto diverso dal nostro. In quest’ottica non stupisce che una persona trans possa contemporaneamente accettare una identità di genere non binaria e una tesi creazionista. Più interessante è il fatto che la ragazza avesse già una fortedi essere trans quando ancora frequentava la. Non solo prima del periodo in cui una persona può intraprendere un percorso di transizione, ma anche molto prima che avvenga l’effettivoche porta alla formazione dei caratteri sessuali primari e secondari. La madre di Kay non si dice stupita, e anzi difende le posizioni della giovane. “È nata con questa forza – ha affermato Kimberley – Tutto questo non le è stato insegnato. È ciò che è lei. È per questo che è stata in grado di affrontare la transizione in un’età così giovane. Essere la madre di una bambina transgender che è costantemente sotto attacco mi ha reso una persona migliore. Mi ha reso una cristiana migliore”.L’impegno della giovane l’ha portata ad arrivare tra le venti finaliste del premio, che conferisce una onorificenza ai giovani leader nella, nelle scienze e nell’educazione. Sempre più al giorno d’oggi le protagoniste delle proteste che vogliono portare un cambiamento sociale nel mondo sono donne giovani e giovanissime, le quali in primis sono incarnazione di una parte della società che non viene ascoltata e presa in considerazione.e ora anche Kay sono l’esempio di questa tendenza di come il cambiamento non venga solo dal basso, ma anche dal nuovo che avanza. La madre di Kay, che ha sempre sostenuto la figlia, non si dice felice di questo processo, perché una ragazza così giovane ha anche altri interessi e non dovrebbe passare il suo tempo ad interloquire con adulti che non sono intenzionati ad ascoltare.A Kay piace la danza,studiare matematica e scienze, giocare con i suoi gatti e sogna di poter un giorno incontrare, celebre cantante diventata modello per le donne e la comunitàin un contesto profondamente tradizionalista come quello della musica country,western e folk. Le leggi cui Kay si opponeva nel 2017 non sono state approvate, ma quando lei combatteva per questa causa il risultato non era scontato e ancora oggi c’è molto da fare in Texas ma anche in tutti gli Stati Uniti per creare unanei confronti di. Uno dei principali terreni di dibattito è proprio quello delloIn Texas è statodi partecipare ad attività sportive che richiedano una separazione per sesso. Questo tema è stato ampiamente dibattuto anche da noi in Italia e uno dei principali alfieri di questa battaglia è la velocista paralimpica Valentina Petrillo , che ha spiegato la decisione presa dal Comitato olimpico internazionale. Oggi gli atleti per il Cio non devono più subire un distinguo per il sesso indicato dai documenti o per i. Il comitato si limita solo a ricevere le indicazioni fornite dalle singole federazioni, nella direzione di una maggiore inclusione e comprensione della diversità.