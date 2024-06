Klaus Davi al Pride di Milano: “Non mi faccio intimidire dall’antisemitismo”

Klaus Davi annuncia che sabato 29 giugno sarà in strada per il corteo dell’orgoglio di Milano. “Ci andrò con la Kippah colorata arcobaleno Lgbt che mi ha regalato Raffaele Sabbadini, presidente di Keshet Italia, il gruppo ebraico Lgbtqai+, e con la bandiera simbolo delle associazioni ebraiche in tutto il mondo con su impressa la Stella di David”.

Kippah coi colori dell'arcobaleno

Lo afferma, in una nota, il giornalista e massmediologo, che aggiunge: “Sarò a fianco del carro dell'associazione ‘Certi Diritti’. Non mi faccio intimidire dall’antisemitismo dilagante di parte della sinistra (non tutta, va specificato)”.

E accusa: “Se l'Arcigay ama così tanto i nostri stessi assassini è un problema loro. Forse avrebbero bisogno di uno psicologo”.

Pride Israele (Facebook)

Sulla scelta di Keshet Italia, “del consigliere comunale Daniele Nahum e del senatore Ivan Scalfarotto di non partecipare” a Pride si dice solidale, comprende le motivazioni che hanno spinto a questa rinuncia, “ma io non sono fatto per gli aventini. Sono uno che ama andare nella fossa dei leoni come ho dimostrato a San Luca in Calabria, a Ponticelli (Napoli Est) e recentemente presso la comunità islamica di Viale Jenner. Mi prenderò sputi e insulti? Ormai ci sono abituato", ha proseguito Davi.

Ancora, “Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano, auspica il cessate il fuoco? Ma perché non si va a dichiarare lesbica a Gaza – conclude il giornalista – invece di fare la splendida a Milano? È facile teorizzare il genocidio standosene comodamente a Milano, dottoressa Redaelli. Perché non va a manifestare con le bandiere rainbow a Gaza City?”.