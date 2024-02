La 16enne Armita Garawand picchiata perché non indossava il velo: è in coma

🚨 🚨 🚨 She, 16, is now in a coma! after being attacked by the immoral law enforcement in the subway in Tehran. Her name is Amrita Gravand. *The narrator is a propagandist for disinformation pic.twitter.com/a3xsZLNgbb — 🏴Iranian American 🇺🇸 (@IranLionness) October 3, 2023

La sedicenne aggredita

La versione delle autorità iraniane

Il coma e la sorveglianza

I precedenti, da Mahsa Amini a Armita Garawand

Come Mahsa Amini, ancora. Unaè in coma, ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza. Una nuova vittima della spietata e brutale polizia morale iraniana, che l'ha fermata e picchiata nella metropolitana dei Teheran perchéSta facendo clamore la vicenda (l'ennesima) di una liceale iraniana che, stando ad alcune informazioni disponibili, dopo essere stata presumibilmente vittima di un'aggressione nella metropolitana di Teheran domenica scorsa sta lottando per la sua vita. Il fatto più grave, agli occhi del mondo, è che ad averla ridotta in quello stato sono stati gli agenti deputati a far rispettare i costumi e la morale islamica. Secondo le testimonianze raccolte dall'organizzazione per i diritti umani Hengaw,, 16 anni, sarebbe stataall'interno del vagone in cui viaggiava perché non avrebbe indossato l'hijab a coprire la testa, come invece imposto anche da una legge emanata l'estate scorsa. L'organizzazione accusa inoltre le autorità di non aver voluto diffondere i video delle telecamere di sorveglianza poste all'interno del treno, limitandosi a condividere i filmati di quelle puntate sulla banchina di una stazione. Questi ultimi, di bassa qualità, mostrano solo alcune ragazze che trascinano l'adolescente fuori dal vagone, evidentemente priva di conoscenza. Da queste immagini non è possibile però capire se indossi il velo o meno.L'agenzia di Stato Fars ha diffuso una nota in cui dice che la giovane è stata. Per gli attivisti, invece, Garawand avrebbe urtato la testa contro uno dei sostegni metallici dopo "una violenta lite con la polizia morale". Ora, come confermano anche fonti di stampa internazionale, la ragazza si trova in gravissime condizioni presso l'ospedale militare di Fajr, piantonata dagli agenti di sicurezza. Il quotidiano inglese Guardian aggiunge che unadella testata Sharghper essersi recata in ospedale per raccogliere informazioni. Ancora Fars ha diffuso un'intervista ai genitori della16enne, che smentiscono la tesi dell'aggressione: come ricordano in queste ore i gruppi per i diritti umani, però, non sarebbe la prima volta che le autorità iraniane estorconodi coloro che subiscono violenza da parte delle forze dell'ordine, senza indagare eventuali responsabilità.Hengaw, che ha denunciato per prima la storia della sedicenne picchiata dalla polizia morale, ha riferito poi che i telefonidi tutti i membri della famiglia della giovane sono statidai poliziotti, come riportato Iranwire. La reporter Samira Rahiha condiviso una foto che mostra il dispiegamento di forze di sicurezza fuori dall'ospedale di Fajr, dove la sedicenne è ricoverata. "Due auto della polizia sono posizionate all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Fajar ed è evidente la presenza di agenti in borghese", ha scritto su X citando una fonte informata. La giornalista ha anche riferito che questi "hanno ispezionato i veicoli che transitavano nell'area e, in alcuni casi, hanno esaminato attentamente il contenuto dei cellulari dei passeggeri". Radio Farda, sostiene sempre Iranwire, ha citato una fonte dell'ospedale che ha riferito che nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale sono presenti agenti in borghese.La mente non può che tornare al caso di un anno fa, quello più eclatante, che ha acceso i riflettori sul regime di terrore imposto alle donne in Iran. Mahsa Jina Amini era una 22enne di origine curda, diventata suo malgrado famosa in tutto il mondo dopo essereda parte della polizia morale, che l'aveva portata in questura perché le sfuggiva un ciuffo di capelli. Un errore innocente che le è costato la vita. Dopo quei fatti sono iniziate proteste in tutto il Paese (supportate dain gran parte del mondo occidentale) per chiedere riforme democratiche e più diritti per i cittadini, a partire dalle donne. Il governo iraniano, anche a fronte delle, ha sospeso per un po' il corpo della polizia morale, ma nei mesi scorsi lo ha ripristinato approvando anche una legge che inasprisce le pene per le donne che non indossano l'hijab : multe fino a 360 milioni di rial (circa 8mila euro) e dai cinque ai dieci anni di reclusione.