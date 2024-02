La Colombia depenalizza l'aborto, le donne esultano: "Finalmente libere di scegliere"

#LaCorteInforma ⚖️ l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006 pic.twitter.com/J7hfhLAEeq — Corte Constitucional (@CConstitucional) February 21, 2022

Aborto in Colombia, che cosa ha deciso la Corte costituzionale

Le donne colombiane cantano vittoria: "Siamo libere di decidere sul nostro corpo"

La Colombia è il terzo Paese latinoamericano ad aver depenalizzato l'aborto

Laha depenalizzato l'aborto . La Corte costituzionale colombiana ha approvatoentro le prime 24 settimane dall'inizio della gestazione. Si tratta di una decisione storica per il Paese sudamericano, visto che in Colombia l'aborto era consentito alle donne solo in alcune circostanze, come loo il. Le donne colombiane adesso cantano vittoria: saranno libere di decidere di interrompere la propria gravidanza.Lunedì 21 febbraio la Corte costituzionale colombiana ha deciso con cinque voti favorevoli su nove (quattro contrari) di depenalizzare l'aborto, rendendo facoltativa la scelta delle donne di interrompere la propria gravidanza entro 24 settimane dall'inizio della gestazione. La decisione è arrivata dopo che nel 2020 alcune organizzazioni per il diritto di scelta delle donne avevano fattoalla Corte costituzionale chiedendo di essere libere di scegliere l'interruzione della gravidanza. In Colombia, infatti, fino ad oggi le donne potevano: il rischio per la vita o la salute della madre incinta, l'esistenza di malformazioni del feto pericolose per la vita del bambino o della madre, o quando la gravidanza era avvenuta in seguito a stupri, incesti o inseminazioni artificiali non consensuali. Se una donna invece richiedeva l'aborto ma non per questi casi erafino a quattro anni e mezzo. Adesso con la decisione della Corte costituzionale, l'aborto viene consentitodi gestazione. Superato questo periodo di tempo, una donna che interrompe la propria gravidanza resta punibile per legge. In seguito alla decisione, la Corte costituzionale colombiana ha invitato il parlamento e il governo della Colombia ad applicare le nuove normative e a prevedere una "" che comprenda tra l'altro: "Una chiara divulgazione delle opzioni a disposizione delle donne in gravidanza durante e dopo la gravidanza; l'eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi che sono riconosciuti nella presente sentenza; la pianificazione di prevenzione della gravidanza; lo sviluppo di programmi educativi sull'educazione sessuale e riproduttiva per tutte le persone; misure di sostegno per le madri in gravidanza che includano opzioni di adozione, tra le altre, e misure che garantiscano i diritti dei neonati in circostanze di donne incinte che volevano abortire", ha così richiesto in una nota la Corte costituzionale colombiana.Dopo l'emanazione della sentenza, le attiviste e gli attivisti colombiani del movimento Pro-Choice hanno festeggiato davanti alla Corte costituzionale colombiana, nel centro di. "Celebiamo questa sentenza come una vittoria storica per il movimento delle donne in Colombia che da decenni si batte per il riconoscimento dei loro diritti - ha dichiarato, direttrice per le Americhe di Amnesty International -. Le donne, le ragazze e le persone in grado di avere figli sono le uniche che dovrebbero prendere decisioni sul proprio corpo. Ora invece di punirle, le autorità colombiane dovranno riconoscere la loro autonomia sui loro corpi e sui loro progetti di vita". Esprime soddisfazione anche, direttrice esecutiva del Women's Equality Center: "Apprezziamo il coraggio politico e legale della Corte costituzionale nel riconoscere che le donne e le ragazze non sono cittadine di seconda classe. Nel proteggere costituzionalmente la nostra autonomia sul nostro corpo e sulla nostra vita, la Corte sta cambiando la vita di milioni di donne e ragazze vulnerabili, danneggiate in modo spropositato dalle restrizioni sull'aborto".I movimenti pro-aborto colombiani stimano che ogni anno nel Paese vengono praticati fino a, di cui solo il 10% legalmente. Secondo Profamilia, un'organizzazione locale di assistenza sanitaria, nel 2020 in Colombia sono stati effettuati almenoe secondo Causa Justa, un movimento colombiano per i diritti delle donne, almenosono state condannate o sanzionate tra il 2006 e il 2019 per il reato di aborto. Adesso tutto questo, grazie alla depenalizzazione sancita dalla Corte costituzionale, dovrebbe finire. La Colombia è dunque diventata il terzo Paese latinoamericano ad aver depenalizzato l'aborto. L'anno scorso anche la Corte suprema delaveva fatto lo stesso, depenalizzando l'aborto nello stato di Coahuila, nel nord del Messico, mentre alla fine del 2020 l'rese definitivamente legale l'aborto. Ma anche altri Paesi latinoamericani stanno facendo passi in avanti grazie alle manifestazioni e alle proteste dei movimenti pro-aborto. Poche settimane fa l'ha approvato una legge che consente alle donne l'aborto in caso di stupro. La pratica resta invece illegale e punibile in altri Paesi, come ad Haiti, Nicaragua, Honduras, Repubblica Dominicana, El Salvador e Suriname.