La Liberazione in Italia, ma cosa si festeggia il 25 aprile in Portogallo?

La Festa della Liberazione in Italia

La Rivoluzione dei Garofani in Portogallo

L'esperienza della dittatura

Perché si chiama Rivoluzione dei Garofani

Oggi, 25 aprile, in Italia ricorre la Festa della Liberazione . Settantotto anni fa la Resistenza iniziò a riconquistare la nazione occupata dalle truppe nazifasciste. Ma questa data non viene celebrata solo nel Belpaese, ma anche in un altro Stato europeo, il Portogallo. Qui si festeggia l'anniversario della cosiddetta, che nel 1974 permise al Paese di avviare la sua transizione verso la democrazia. Ma di che si tratta?Questa giornata "segna evidentemente: la fine della Seconda guerra mondiale, dell'occupazione nazista, del Ventennio fascista, delle persecuzioni anti ebraiche, dei bombardamenti e di molti altri lutti e privazioni che hanno afflitto per lungo tempo la nostra comunità nazionale". A dirlo è stata la presidente del Consiglio,, in una lettera al Corriere della Sera per l'occasione.Questa mattina la premier ha accompagnato il presidente della Repubblicadurante le celebrazioni per il 78° anniversario, durante le quali il Capo dello Stato ha deposto la corona di alloro al Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma . Al suo fianco anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa Crosetto. Meloni, nel suo primo 25 aprile da presidente del Consiglio, nella lettera al Corriera ha auspicato anche una "ritrovata concordia nazionale", sottolineando che la destra in Parlamento ha dichiarato la sua incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. "per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo" è il monito pronunciato alla vigilia della ricorrenza da Mattarella, quando ha incontrati al Quirinale le associazioni dei combattenti alla vigilia dei 78 anni dal 25 Aprile.Come spesso accade in Italia, anche in Portogallo in questa data le strade delle principali città si riempiono di persone, con. L'evento da ricordare è lo stesso, la fine dell'occupazione fascista nei due Paesi, mentre gli anni sono diversi: se gli italiani ricordano il 1945, i portoghesi, invece, celebrano la Rivoluzione dei Garofani, che mise fine allaavviatasi con il regime di Salazar nel 1933 e poi portata avanti da Marcelo Caetano.Oggi, quindi, in Portogallo ricorre ildell'evento che segnò l'inizio della transizione verso la democrazia. A Lisbona sono previste almeno una quindicina di manifestazioni e il dispositivo di vigilanza delle forze di polizia è stato rafforzato. Oltre alla tradizionale sfilata che nel pomeriggio attraverserà il centro della capitale e alla sessione solenne in Parlamento, in mattinata i deputati hanno anche incontrato il presidente del Brasile . Una visita che ha però diviso sia i gruppi parlamentari che l'opinione pubblica, a causa soprattutto delle dichiarazioni polemiche del leader sudamericano sulla guerra in Ucraina e le responsabilità di Usa ed Europa. Nel, il luogo simbolico dove 49 anni fa il dittatore Marcello Caetano accettò la resa dinanzi ai militari ribelli, è prevista infine una manifestazione di professori, che da mesi chiedono aumenti salariali.Tra le più durature di tutto il Novecento, la dittatura portoghese trova origine in un golpe militare del 1926, con cui si decretò, dopo 16 anni, la fine della Prima Repubblica nel Paese. Fu il generale António Óscar de Fragoso Carmona a guidare la rivolta militare, affidando poi ampi poteri politici (e finanziari) ad. Diventato capo del Governo nel 1932, poco prima dell’ascesa di Hitler in Germania, fu lui l'uomo chiave negli anni a venire, colui che ideò l', introducendo una nuova Costituzione, che gli diede i pieni poteri ed il controllo totale dello Stato. In pratica, quindi, fu lui a fondare il fascismo portoghese, ispirato e analogo a quello di Benito Mussolini in Italia.Negli anni successivi l'obiettivo principale delle autorità totalitarie fu, in ogni sua forma. Sebbene ideologicamente la dittatura di Salazar fosse vicina al fascismo italiano e non ostile alle potenze dell'Asse, se ne distanziò presto, rendendo illegali sul territorio portoghese il movimento fascista e nazista, oltre a dichiarare la neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale. La morte del Primo Ministro, avvenuta nel 1970 (due anni prima era stato colpito da un ictus cerebrale invalidante), non segnò tuttavia la fine della dittatura: al suo posto arrivò al potere, figura più debole del predecessore anche se le cose sembrarono inizialmente andare allo stesso modo di prima. A far scaturire la scintilla della Rivoluzione, oltre alla, fu un malcontento generale diffuso tra la popolazione e il fatto che leavevano distrutto le casse del Paese, provocano troppi morti e mutilati perché la popolazione continuasse a sopportare lo status quo.Fu proprio dalla volontà di ribellarsi al fascismo portoghese nel 1973 venne fondato ilcon l'obiettivo dichiarato di abbattere l'Estrado Novo ed instaurare la democrazia. Dopo vari tentativi falliti ille truppe ribelli riuscirono a portare a termine un colpo di Stato, annunciando in radio e in televisione di aver preso il controllo del Paese, al grido - o meglio al canto - di "Grandola, Vila Morena" di José Afonso, canto della rivolta che ricorda molto la nostra " Bella Ciao ".Il governo decise di arrendersi: nella serata il generale Antonio de Spinola, che era stato incaricato di trattare con il presidente Caetano dopo il golpe, firmò la legge numero 1, con cui decretò la Destituzione dei dirigenti fascisti e lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio di Stato. Il potere passò in quindi alla. Dopo 45 anni di regime il Portogallo riconquistò la sua libertà. Ildi quella storica giornata - poi diventata festa nazionale - furono proprio i(da qui il nome con cui la Rivoluzione è passata alla storia): secondo una leggenda locale, la fioraia Celeste Caeiro offrì questi fiori ai soldati riuniti nella piazza della Capitale, per ringraziarli della Liberazione dalla dittatura; questi, simbolicamente, decisero quindi di infilarlo nelle canne dei loro fucili, a testimonianza che il tempo delle armi e della violenza era ormai finito.