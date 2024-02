La medicina di sesso e genere come importante strumento di eguaglianza

Tra le numerose diseguaglianze di genere che, purtroppo, tuttora persistono anche nelle Società dell’occidente cosiddetto evoluto, ne esiste una molto odiosa. Si tratta dellae nella qualità delle stesse che molto spesso si nasconde dietro il paravento di un approccio fintamente “neutro” sia in campo clinico che nella ricerca.Tuttavia, l’osservazione della realtà mostra come la salute delle donne sia stata penalizzata da questo atteggiamento falsamente neutrale che costruisce in realtà la scienza medica a misura del sesso maschile. La risposta a questa discriminazione di salute si trova nella c.d.mirata a conoscere in che modo le malattie si manifestino nei due sessi, realizzando il binomio eguaglianza-salute e conseguentemente eliminando tale subdola disparità. La Medicina di Sesso e Genere rappresenta quindi la risposta al problema in termini scientifici, ma è anche un importante strumento culturale e giuridico per promuovere un diverso approccio alle cure che in ultima analisi è fonte di ricadute positive per entrambi i sessi.