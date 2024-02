La ministra Bonetti e la presidente Rai: "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla"

Mai più "manel"

Il talento femminile? “Esiste. Le donne ci sono, non vanno inventate. Se le loro capacità non vengono correttamente valorizzate e utilizzate è la società intera a venire penalizzata“. Parola dellache oggi ha firmato - insieme con la, e un pool composto, fra gli altri, dai rappresentanti del Cnel, dell’Upi, dell’Anci, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, del Cnr, dell’Accademia dei Lincei e della rappresentanza in Italia della Commissione Europea - il Memorandum d’Intesa “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla“. Tradotto,, per dirla come l’autorevole moderatrice, Simona Sala, la prima donna alla direzione di Tg3.Cosa buona e giusta, ma non così scontata. “- si duole Marinella Soldi - . Al momento abbiamo solo il 37% di presenza femminile nei talk Rai, e sono soprattutto donne chiamate per parlare delle loro storie personali e non per le competenze; abbiamo la responsabilità di proporre nuovi modelli anche per le giovani ragazze che ci seguono”, le parole della presidente della Rai. In apertura di lavori, la ministra Bonetti ha sottolineato l’importanza del Memorandum d’Intesa: “Un’iniziativa di dirompente portata perché accade in un momento particolare per il Paese - sottolinea la ministra, dicendosi “". “Il valore straordinario di questa campagna sta nell’aver dato una parola chiara a quella scelta costituzionale promossa daldi costituire uno spazio concreto che metta in campo tutta la cittadinanza - prosegue - .”. Il ministro Bonetti ricorda inoltre il “ruolo straordinario, educativo, che la comunicazione può svolgere, certificando la necessità di una presenza femminile accanto a quella maschile. La scoperta straordinaria è che le donne ci sono e va riconosciuto il talento femminile, non farlo significa penalizzare la nostra società”. “È un’occasione talmente importante, ben sviluppata e accolta da tante istituzioni che era un privilegio parlare di questi temi: anche l’ad Carlo Fuortes, che non è presente qui, è favorevole e sostiene questa iniziativa”, interviene la, spiegando che “stiamo sottoscrivendo un impegno abbastanza semplice,. Per un terzo degli italiani il lavoro e la competenza sono più importanti per gli uomini che per le donne, e questi sono dati Istat. Per la Rai e per me è un onore ospitare questa cerimonia: quello che stiamo per sottoscrivere è un impegno per l’equa rappresentazione delle donne in ogni talk e dibattito, ed è incredibile che nel 2022 dobbiamo esplicitare questa richiesta".“Cambiare non è facile - conclude -, ma dobbiamo vincere anche la forza dell’abitudine e fare lo sforzo di cambiare, e porre fine al fenomeno del ‘manel’, per cui nei talk show ci sono per lo più uomini. Il Parlamento Europeo ha votato per eleggere il nuovo presidente dopo la prematura scomparsa di- conclude Marinella Soldi -. Oggi è stata eletta una presidente, Roberta Metsola, e sono certa che Sassoli avrebbe apprezzato”., quindi. Mai più una realtà rappresentata solo a metà. L’impegno ufficiale siglato oggi con il Memorandum d’intesa “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla“, promosso dalla Rai è il coronamento dell’iniziativa, lanciata il 22 novembre in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“, che arriva dunque al termine della, che ha rilanciato il progetto nato nel 2018 in seno alla Commissione europea.Il documento è stato siglato, a nome delle proprie istituzioni, anche da Tiziano Treu, presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Michele Emiliano, vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Michele De Pascale, presidente Unione delle Province Italiane; Maria Terranova, vicepresidente Associazione Nazionale Comuni Italiani; Antonella Polimeni, rettrice dell’Università Sapienza di Roma per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Sveva Avveduto, dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Roberto Antonelli, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.“Le parti - si legge - si impegnerannoattraverso un Coordinamento, presieduto dalla Rai, composto da un rappresentante per ciascun firmatario“. “Un servizio pubblico per tutti - commenta la consigliera Rai,- deve partire dalla valorizzazione di competenze, saperi e talento femminili, anche in relazione al bisogno di aumentare l’occupazione femminile nei settori chiave del futuro come tecnologia, economia e sostenibilità". “Sono convinto che ora saranno più divertenti i talk politici - aggiunge Michele Emiliano - La differenza di genere inserisce prospettive che spesso il tunnel della politica non riesce a intercettare». «È il momento di insistere perché diritti delle donne sono diritti di tutti», ricorda la vicepresidente Anci. L’Upi, aggiunge il presidente, “con questa firma si impegna a promuovere l’equilibrio paritario e plurale non solo nei panel, ma anche in tutti gli organismi dell’Associazione e nella definizione dei componenti delle rappresentanze“. Il plauso arriva anche dalla senatrice Pd, capogruppo in commissione di Vigilanza Rai, per “una scelta importante e qualificante“. Affinché i dibattiti sulla parità di genere o sull’allattamento al seno composta da soli relatori uomini, restino solo un brutto ricordo.