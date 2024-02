La scrittrice Sally Rooney boicotta Israele negando all'editore di pubblicare il suo libro

La scrittrice irlandese di "Parlarne tra amici" (2017) e "Persone Normali" (2018)non permetterà alla, che si è occupata dei suoi romanzi precedenti,Beautiful World, where are you". Citando un recente rapporto di, che ha accusato, Rooney motiva la sua decisione dichiarandosi a sostegno del, disinvestimenti e sanzioni, attiva dal 2005. Idel B.D.S dichiarano che l’obiettivo del movimento sia quello di, mentre isostengono che il suo, definendo la campagna "immorale" e una "forma di antisemitismo politicamente corretta". In linea con la campagna globale,: "Date le circostanze attuali, non penso sarebbe giusto accettare un nuovo contratto con una società israeliana che non si distanzia pubblicamente dall'apartheid e non sostiene i diritti del popolo palestinese stipulati dalle Nazioni Unite". Ma, rimarca,: "e, se riesco a trovare un modo per vendere questi diritti in un modo che sia conforme alle linee guida istituzionali di boicottaggio del movimento BDS, sarò molto contenta e orgogliosa di farlo".Nell’email con la quale motiva la sua scelta, l’autrice ha aggiunto di esserecon la sua decisione.la cui compagnia gestisce importanti autori che cercano di essere tradotti e pubblicati in Israele, ha infatti: "Quando si tratta di gelato o quando si tratta di cemento o qualsiasi altra cosa sia: è una cosa, ma quando si tratta di cultura è molto difficile per me vedere come questa decisione possa essere produttiva per cambiare qualcosa.". In più: "Coloro che leggerebbero il lavoro della signora Rooney in Israele non sono quelli che sostengono le politiche a cui probabilmente si oppone.", ha dichiarato l’agente letteraria. Mentre, dal canto suo,, che si è visto negare il permesso di traduzione da Rooney, sostiene die ilisraeliana Nachman Shai tuona da Twitter: "Il boicottaggio culturale di Israele, l'antisemitismo in una nuova veste,e per gli altri che si comportano come lei". Rooney, 30 anni,. Prima di lei,nel 2012 decise di non permettere una traduzione ebraica del suo romanzo vincitore del Premio Pulitzer "The Color Purple". La signora Walker, nata in Georgia nel 1944, al tempo motivò così la sua decisione: "", ha aggiunto riferendosi al trattamento che gli israeliani riservano ai palestinesi, "".