La Spice girl Mel B dedica l'ordine cavalleresco alle donne vittime di abusi domestici

Il nostro premio, perché siamo sopravvissute

L'escaltation della violenza domestica

Mel B e Simon Mayo ricevono l'MBE

So this happened. Prince William did the pinning. A class act! We talked about Radio 1 and how he loved Faithless/Insomnia and Spiller/Groovejet. I suggested that’s he was clearly a bit of a clubber… pic.twitter.com/zCiwLYbhQI — Simon Mayo 🇺🇦 (@simonmayo) May 4, 2022

La Spice Girlha ricevuto l'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico (in inglese, MBE), un ordine cavalleresco tra le onorificenze più importanti del Regno Unito. E ha deciso di dedicarlo a "tutte le altre" che stanno subendo violenza domestica . Melanie Brown, 46 anni, la Scary Spice della band tutta al femminile che ha fatto impazzire i Millennials negli anni '90, è diventata madrina dell'associazione benefica Women's Aid nel 2018 dopo essere riuscita ad uscire da quella che ha descritto come una. Ha ricevuto il riconoscimento dal Duca di Cambridge a Buckingham Palace."Non avrei mai pensato che sarei stata qui, a ricevere questo MBE per il lavoro che ho fatto", ha detto all'agenzia di stampa AP dopo la cerimonia. "È incredibile. Ma (l'onorificenza, ndr) non è solo per me, è per tutte le altre donne. Soprattutto a causa del Covid , c'è stata un', che è aumentata a dismisura, e sapete che ho un esercito di donne dietro di me che hanno bisogno di aiuto e hanno bisogno di essere ascoltate". Mel B ha spiegato che si sentiva come se stesse rappresentando la "voce" di tutte le donne che hanno subito abusi, "quindi non lo considero come se fosse il mio premio, perché, perché siamo".Il numero degli abusi domestici registrati dalla polizia in Inghilterra e in Galles èdurante la pandemia in modo, raggiungendo il picco rispetto alla, negli anni precedenti, registrata dall'Ufficio per le statistiche nazionali. A dare l'idea della portata del problema sono state le chiamate ricevute daglidelle associazioni di supporto, che il mese scorso, hanno dichiarato un'impennata delle richieste di aiuto nell'ultimo anno.La cantante, originaria di Leeds, ha ricevuto l'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico dalin persona, il quale ha spiegato di averla " elogiata" per il suo lavoro e le ha detto che era "così dispiaciuto" che avesse passato "un periodo così orribile", riferendosi al, terminato nel 2017 dopo 10 anni di relazione con la richiesta di divorzio della cantante, che ha accusato il marito di violenza domestica e di averla costretta a fare sesso a tre con altre donne. "Ha avuto una vita davvero incredibile fino ad ora, che si è trasformata in. Ma ho fatto qualcosa di degno", ha commentato Brown ricevendo il riconoscimento. Oltre a Mel B, anche il dj e presentatoreè stato premiato nella prima, grande, investitura a Palazzo dall'inizio della pandemia due anni fa. Il 63enne è stato nominato MBE per il servizio reso nelle trasmissioni e nella beneficenza. Mayo, che ha recentemente annunciato la fine del suo lungo show di recensioni cinematografiche su BBC Radio 5 Live, in un tweet mercoledì scorso ha rivelato che il Duca di Cambridge aveva colto l'occasione per dichiararsi