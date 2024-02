"La violenza sulle donne riguarda noi uomini, prendiamoci le nostre responsabilità"

La lotta alla violenza sulle donne deve essere combattuta con gli uomini, lo ripetiamo in ogni contesto. Un esercizio necessario ma troppo spesso non praticato o poco dibattuto, se non a colpi di slogan o post sui social. Eppure, qualcosa nella società si sta muovendo nel verso giusto e a questo cambiamento in positivo contribuiscono anche loro, gli uomini.

L'associazione

A Livorno, opera un’associazione, la LUI aps, nata nel 2010 e presentatasi ufficialmente al mondo il 25 novembre del 2011. Un’intuizione arrivata prima della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia solo nell’agosto del 2014. L’associazione è un luogo aperto, orizzontale, capace di accogliere. Un’opportunità per tutti gli uomini che vogliono confrontarsi sul proprio ruolo nella società.

Per perseguire questa missione, mette a disposizione un servizio telefonico, il sito internet www.associazionelui.it, partecipa a eventi pubblici, promuove occasioni di approfondimento per innescare una contaminazione relazionale, lavora a progetti nazionali e internazionali e organizza gruppi di autocoscienza tutti al maschile per uomini che non hanno necessariamente commesso violenza, ma che sentono il bisogno di mettersi in discussione e condividere le proprie esperienze. Ci sono poi i corsi pre-parto e lo sportello rivolto a uomini con comportamenti violenti.

Un percorso innovativo, che ha visto la luce in un’epoca in cui di violenza sulle donne se ne parlava poco e male. Per questo, lo staff della LUI decise di formarsi all’estero, in America, a Boston, presso il primo centro mondiale, Emerge, partecipando a percorsi di formazione specifica. Al ritorno del viaggio ha preso il via PUM - Programma Uomini Maltrattanti, un acronimo onomatopeico che si rivolgeva agli uomini che riconoscevano di aver avuto comportamenti violenti all’interno delle proprie relazioni. Dal 14 settembre 2022, nella LUI esiste il CUAV, Centro per Uomini Autori (o potenziali tali) di Violenza domestica sessuale di genere. Una realtà riconosciuta e replicata a livello nazionale.

"Mia madre mi ha insegnato a essere femminista"

Della LUI ne abbiamo parlato con Jacopo Piampiani, quarantatreenne cofondatore dell’associazione, psicologo, cofacilitatore, mediatore familiare, psicoterapeuta ed esperto di genere. “Il mio avvicinamento alla LUI è avvenuto grazie a mia madre. Negli anni Novanta, frequentava il Centro donne del Comune di Livorno. Luogo nato per le donne, con le donne, in cui si parlava di femminismo. Sono cresciuto in un contesto familiare che mi ha sensibilizzato nei confronti della questione di genere e mi ha educato al rispetto.

Da giovanissimo, non lo nego, l’ho vissuto talvolta addirittura come un limite, un peso. Un occhio sul mondo diverso da quello dei miei coetanei. Con il tempo, ho saputo farne tesoro, soprattutto dopo aver conosciuto mia moglie e la sua cerchia di conoscenze. Con una persona in particolare, l’avvocato Gabriele Lessi, è scattata la scintilla dell’approfondimento, della voglia di capire se da qualche parte ci fosse qualcuno come noi, pronto a mettersi in gioco e a fare la propria parte. Da lì è partito tutto.”