La violenza sulle donne riguarda tutti, ogni giorno

Sul calendario c’è una giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne: il 25 novembre. Ma un giorno non basta. Ogni giorno ci sono donne che vengono molestate, umiliate, abusate. Può succedere a un’amica, una compagna, una collega o una parente. Nessuno può voltare la testa, è tempo di agire. Nel solo 2021 i centri antiviolenza italiani hanno accolto complessivamente 20.711 donne. Si tratta principalmente di donne italiane (solo il 26% sono straniere) di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Riportano violenza psicologica (il 77,9% delle donne), violenza fisica (57,6%), economica (una donna su tre è a reddito zero), sessuale (16,1%) e stalking (15,6%). Sono i dati del report 2021 "Violenza maschile alle donne: a che punto siamo?" presentato dall'associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza. È evidente che, davanti a un fenomeno di tale portata, ognuno di noi deve sentirsi coinvolto. Da questo presupposto nasce l’edizione 2022 di #sempre25novembre, che invita tutti a. È altrettanto palese, di fronte ai dati, che ricondurre la violenza di genere alla violenza fisica non solo riduce un fenomeno complesso alla sua espressione più evidente e facilmente condannabile, ma tende a nascondere forme più diffuse e sottili come la violenza psicologica o quella economica. La violenza di genere è un fenomeno che riguarda trasversalmente tutte le età e i gruppi sociali, ed è quindi potenzialmente vicina a ciascuno. Per questo, durante tutto il 2022, Sorgenia ha raccolto in dieci podcast altrettante storie di testimoni di casi di violenza, persone che con coraggio hanno raccontato la loro esperienza e le loro emozioni: una mamma, un papà, un’amica, un collega. Già l’anno scorso dieci storie vere avevano messo in luce il vissuto di chi conosce la violenza. Quest’anno la novità consiste nel punto di vista: non più quello di chi ha subìto direttamente, ma lo sguardo di persone vicine che sono state testimoni di storie di maltrattamento. Il progetto include racconti nei quali si parla di violenza fisica, economica, psicologica, di quella assistita da parte dei bambini, attraverso le voci di insegnanti, compagne di squadra, semplici conoscenti. Protagonisti sono persone comuni e nomi noti come Cathy La Torre, avvocata e attivista; Raissa & Momo, content creator; Maurizia Cacciatori, campionessa di pallavolo; ed Enrica Scielzo, la prima beauty e fashion blogger transessuale al mondo. Come racconta Marta, una delle protagoniste del podcast: “La violenza non è più solo in quella casa. È a casa di tutti noi, perché abbiamo sentito, sentiamo quasi ogni sera e non possiamo continuare a fare finta di nulla. Siamo complici.” Se tutti vediamo, sentiamo e percepiamo la violenza intorno a noi, non è però scontato avere gli strumenti per affrontarla e sostenere chi la subisce: per questo insieme alle storie, Sorgenia propone approfondimenti e riflessioni, guidate da La Grande Casa, cooperativa sociale che sin dall’inizio ha accompagnato l’azienda nella corretta rappresentazione della violenza di genere, e da Cathy La Torre, avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio, per fornire elementi e strumenti di vicinanza e supporto a chi vive accanto a donne che sperimentano la violenza, e magari si chiede come sostenerle. I dieci podcast sono raccolti in unscaricabile online dal sito Sorgenia: per ogni download l’azienda donerà 1 euro per sostenere, una rete online di sostegno e supporto composta da professionisti, centri antiviolenza, case rifugio, associazioni che operano per il contrasto della violenza.