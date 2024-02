Lady Gaga alla comunità Lgbtq+ italiana: "Siete i più coraggiosi, i più gentili, siete un'ispirazione"

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.“@ladygaga a #CTCF con @fabfazio su @RaiTre 🌈 pic.twitter.com/CsCjsNoUpA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 14, 2021

L'icona mondiale della musica, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 14 novembre, ha voluto mandare un messaggio bellissimo, potente, di sostegno alla comunità Lgbtq+ italiana.Arrivata in studio, tra gli applausi del pubblico, la cantautrice e attivista statunitense si è lasciata andare subito ad una battuta: "Buonasera Fabio!". La popstar e premio Oscar, infatti,(siciliane per la precisione), cui rimanda anche il suo vero nome: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ma se la nostra lingua non le appartiene certo non dimentica la terra dei suoi nonni e genitori.Dopo un momento di grande emozione, nel veder scorrere le immagini di una clip che mostrava i suoi successi, Lady Gaga ha dichiarato: "Volevo dire una cosa allae perché succeda una cosa di questo genere (lo stop al Ddl Zan , ndr) dobbiamo". Attenta alle vicende italiane, non poteva non riportare l'attenzione su quello che è accaduto qualche settimana fa in Parlamento. E ha aggiunto: "Voi dovete invece essere, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi. Ma la cosa ancora più importante (è che)". La star ha poi parlato del suo ultimo film(diretto da Ridley Scott, dal 16 dicembre al cinema), in cui veste i panni della protagonista Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata come mandante del suo omicidio. E che per lei rappresenta una "", che la riporta a quelle sue origini di cui si dice orgogliosissima. "È stato un viaggio straordinario - continua l'artista - un messaggio di profondo rispetto per la vostra cultura. Il mio sogno è imparare perfettamente l’italiano e, sarebbe molto bello". Poi conclude il suo intervento richiamandosi ancora all'Italia e alla sua famiglia: ". Io vengo davvero da una famiglia che ha lavorato duramente per consentire a me e a mia sorella di ricevere una buona istruzione. La domenica pomeriggio mangiavamo sempre la pasta al sugo con le polpette" afferma sorridendo.