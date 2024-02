Laura la Divina, scomparsa la tiktoker transgender

Chi è "Laura la divina"

L'appello per la tiktoker

. A lanciare l'appello l'amica Rita de Crescenzo che ha contribuito al suo successo su Tik Tok, rendendola co protagonista dei suoi video e dirette. La donna sembra essersi allontanata da casa ieri alle 17, da quel momento non si hanno più sue notizie e il suo telefono risulta spento. Proprio i social sono diventati protagonisti delle vicenda, tra commenti preoccupati, pubblicazioni di appelli e accuse di farsi pubblicità simulando una scomparsa. La vicenda sembra essersi fatta veramente seria quando ad occuparsi del caso è stata la nota trasmissione Rai:condotta dalla giornalista Laura Sciarelli.Laura la divina è diventata famosa grazie al social più in voga del momento:La donna è amica di Rita de Crescenzo, altra nota tiktoker napoletana. I suoi video dove canta canzoni napoletane durante le cerimonie sono diventati virali. Condivide con i suoi follower anche momenti quotidiani tra ricette, pulizie e la gestione del suo negozio di merchandising. Ed è proprio in questi frame di vita quotidiana che spesso appare Laura la divina, che de Crescenzo ha accolto in casa sua e dalla quale si fa chiamare "mammà". Laura la divina all'anagrafe Salvatorein attesa dell'intervento, in un'intervista al Mattino ha dichiarato: “Sin da piccola mi sentivo donna in un corpo da uomo. Mi sono vestita da donna già a 18 anni…, mi sono sentita sempre Laura: ho sempre amato ballare, andare per feste, fare spettacolo, show“. In passato è stataHa raccontato a cuore aperto ai suoi followers le difficoltà del percorso di transizione e dei numerosi interventi a cui si è sottoposta. De Crescenzo ha confidato ai suoi follower che l'amicae che si allontanava spesso di casa senza dire dove andasse. Quello che sembra essere accaduto ieri, 13 dicembre, intorno alle 17 del pomeriggio, da quel momento nessuno è riuscito ad entrare in contatto con lei perché il suo telefono risulta spento.In un video provata dalla fumosa scomparsa dell'amica de Crescenzo spiega: “Ragazzi abbiamo fatto la chiamata anche alla televisione, perché non si trova. Nessuno la sta trovando e il telefono è ancora spento. Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere”. La donna ha aggiunto: “È uscita senza prendere nulla e ormai è dalle 5 del pomeriggio che non si trova. Vi dico ancora che l’ultima volta è stata vista nella zona della stazione centrale. Io ho molta paura di quello che può essere successo. Adesso devono ricoverare me, perché io non sto bene, sono molto in pensiero per lei. Sapete che ormai sono tanti anni che la tengo accanto a me e ora sono così preoccupata. Vi chiedo in ginocchio: se sapete qualcosa contattatemi. Laura è una buona, magari qualcuno l’ha buttata in un’auto e se l’è portata via e poi chissà dove sarà adesso”.Pioggia di commenti sui social tra chi ripubblica gli appelli degli amici e dei conoscenti di Laura la divina e chi invece sostiene che sia una trovata pubblicitaria per far parlare di sé e accendere i riflettori sul prossimo progetto della tiktoker napoletana: una sorta di "Grande Fratello" con soltanto concorrenti napoletani. Molte sono state le segnalazioni di avvistamenti che al momento non troverebbero conferma. La vicenda sembra aver subito una svolta quando ad occuparsi del caso è stata la nota trasmissione "Chi l'ha visto?" sui Rai 3 che si occupa di persone scomparse e di controversi casi di cronaca. Nella puntata di ieri, 13 dicembre, la conduttrice Federica Sciarelli ha lanciato un appello: "Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come "la divina". Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker".