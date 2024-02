Le donne afghane vestite di mille colori per non essere invisibili agli occhi del mondo

è un argomento che ormai da qualche settimana, più di precisamente dalla presa di Kabul, tiene banco. Non è un segreto che per i talebani esista unatra i cittadini: gli uomini, più o meno liberi di fare quello che vogliono, e, che inveceEppure, durante l’insediamento del nuovo governo, i talebani avevano promesso condizioni di vita migliori per il genere femminile rispetto al terrore durato dal ’96 al 2001. Nei fatti però, "le concessioni" per le donne sono piùche una reale volontà di: per esempio è stata data la possibilità alle ragazze di frequentare scuole e università, cosa che nel primo governo talebano non era prevista. Tuttavia, le ragazze, il velo che copre capo e spalle, ma all’interno delle classi. I buoni proposti per la tutela delle donne si sono rivelati dunque. I talebani hanno, con abiti e abitudini di matrice puramente conservatrice. In questo senso però, le afghane in giro per il mondo hanno volutoche sui social e sul web sta trovando grande appoggio e risonanza. Se è vero che il governo talebano è quasi per antonomasia conservatore, alloradai nuovi padroni di Kabul. Il web infatti è stato invaso di foto di donne afghane con vestiti tradizionali che, diversamente da quello che si potrebbe immaginare, sono la cosa più lontana dall’attuale codice di abbigliamentoimposto:"I nostri abiti tradizionali non sono questi(demoni senza volto della saga Harry Potter, ndr) che i talebani obbligano ad indossare" ha commentato, politica del Regno Unito con origini afghane, in un post su twitter in cui allegava una sua foto con un abito di tanti colori diversi. Anche, cantante e attivista afghana fuggita appena un mese fa dal suo paese, ha voluto partecipare a questa protesta pacifica: "L’Hijab esisteva prima della caduta di Kabul. Potevamo vedere donne con il velo, ma questaLe donne in Afghanistan continuano a vivere in un clima. Le promesse dei talebani si sonoin pochissimo tempo e, a pagarne le conseguenze, saranno sempre gli stessi cittadini: