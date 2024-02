Le eroine dei fumetti, la galleria delle guerriere e delle scienziate: Libere di...vivere arriva a Firenze

La partecipazione è completamente gratuita

A Firenze tre giorni di dibattiti, mostre, spettacoli dedicati ai temi dellae alDa giovedì(ore 10) a sabato2022 (ore 19), la biblioteca delle Oblate in via dell’Oriuolo 24 ospiterà la prima tappa italiana del Tour 2022 di Libere di... VIVERE , il progetto culturale di Global Thinking Foundation giunto alla terza edizione con l’obiettivo di promuovere azioni di inclusione sociale. Quest'anno ildell'esposizione itinerante di GLT Foundationcome risposta alla dimensione digitale della violenza di genere e dei ragazzi. L’iniziativa della Fondazione, presieduta da Claudia Segre, nata nel 2016 per promuoverecon la finalità di prevenire la violenza di genere e l’abuso economico, è realizzata in collaborazione con Anonima Fumetti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, Asvis, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la media partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale.Oltre all'esposizione permanente alle Oblate delle nuove graphic novel, delle eroine del fumetto , della Galleria delle Libere Guerriere e delle illustrazioni contro la violenza economica, nella tre giorni fiorentina, la giornata clou sarà venerdì 29 aprile. Quando alle ore 16 nella Sala Storica “Dino Campana” si terrà il workshop "", che Luce! seguirà da vicino. Di grande spessore, il panel della prima tappa italiana della manifestazione iniziata il 5 aprile a Parigi, sarà moderato dalla direttrice de La Nazione. Dopo i saluti istituzionali di, presidente di Rotary eClub Duemondi e, presidente di Global Thinking Foundation, sono previsti gli interventi di, Director for support to member state's reforms della Commissione Europea e il keynote speech di, segretaria della Commissione Bilancio del Senato e della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. A seguire, gli interventi di, fondatrice di Women For Security;, Direttore del Center for Cyber Security and International Relations Studies (CCSIRS);, Business Development Manager e Leader Cybersecurity Co- Innovation Center, Cisco Italia.A chiusura, il dibattito moderato da Claudia Segre si incentrerà sul. Interverranno, entrambe assessore del comune di Firenze con deleghe alla Casa, Lavoro, Diritti, Formazione e Pari Opportunità; e deleghe all’Educazione e Welfare. Alle ore 19, invece, andrà in scena lo spettacolo teatrale Una scelta per la vita. Dalle eroine del fumetto alla donna del futuro di e cone con la regia di, che permetterà di immedesimarsi in una storia di resilienza, di fiducia nelle proprie capacità e determinazione dopo aver subito violenze.Il Tour 2022 diproseguirà fino a novembre e viaggerà in tutta Italia incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le prossime tappe? Viterbo, Fiumicino, Lecce, Torre del Greco, Napoli, Bellagio, Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa con chiusura a Milano dal 16 al 18 novembre. La partecipazione alle tappe di Libere di…vivere è gratuita: basta iscriversi al sito www.liberedivivere.com ed essere dotati di super green pass.