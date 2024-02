Libero di rinascere: scelto il farmaco per il suicidio medicalmente assistito di Mario

La vicenda

La svolta: decisi farmaco e procedura

La risposta che attendeva da 10 anni e che finalmente metterà la parola fine a una storia di dolore: è statoquale sarà ilche(nome di fantasia), 44enne tetraplegico marchigiano che per primo in Italia ha ricevuto il via libera al suicidio assistito, potrà utilizzare perda quelle catene lo tengono legato alla vita. Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall'dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del Comitato Etico Regione Marche, ha stabilito che per ilchiesto dall'uomo è corretto l'uso del. L'Associazione Luca Coscioni parla oggi di. Era stata questa a supportare il 44enne nella sua battaglia legale con l'Azienda sanitaria Unica Regionale per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, sul caso "Cappato-Dj Fabo".Per mettere il punto a questa triste vicenda, il cui protagonista, un ex camionista che a causa di un grave incidente è rimasto paralizzato 10 anni fa, ha più volte chiesto di poter procedere al suicidio assistito, mancava: la scelta del farmaco e delle modalità di somministrazione. Sembravano caduti nel vuoto i messaggi, continui, lanciati da Mario all'azienda sanitaria perché si procedesse dopo il via libera del Comitato Etico regionale, che aveva individuato nel tetraplegico marchigiano le condizioni richieste dalla senza della Corte Costituzionale. Ora la 'tortura', come lui stesso ha definito la sua vita, potrà definitivamente finire. E Mario potrà tornare, finalmente, libero.Mario, camionista di un piccolo paesino delle Marche, èa causa di un grave incidente stradale che gli provocato la frattura della colonna vertebrale con la conseguente lesione del midollo spinale; le sue condizioni sono state ritenute. Per questo, dopo essere venuto a conoscenza della sentenza della Consulta sul caso 'Cappato-Dj Fabo', l'uomo ha deciso di rivolgersi alla sua Asl per ottenere l’accesso (in Italia) alla morte assistita, chiedendo di verificare quindi la sussistenza delle condizioni enucleate dalla Corte costituzionale: il paziente è "", è “affetto da una, fonte difisiche o psicologiche che egli” e infine “". Alla sua richiesta però la Asl risponde con un secco "no", persino alla verifica. Per questo l'uomo ha chiesto un aiuto legale all’Associazione Luca Coscioni per ottenere un’ordinanza giudiziaria volta a veder rispettato quanto previsto dalla Sentenza 242/19. Inizialmente illa possibilità per Mario di accedere alla morte assistita in Italia, poi però, a novembre, la decisione è stata ribaltata. I giudici hanno imposto all’Asur di verificare se, nel caso del 43enne, fossero rispettate le condizioni d’accesso al suicidio assistito e di accertare se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti fossero idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile. Dopo altri mesi di attesa, di diffide, di sollecitazioni cadute a vuoto, il 23 novembre 2021, Mario ha ricevuto il parere del Comitato etico , che riscontrava lastabilite dalla Corte costituzionale, rilevando al contempodi potersi esprimere in merito alin quanto nessuna verifica era stata fatta sulla metodica, le quantità e le modalità di somministrazione. Nello scorse settimane, visto lo stallo nella decisione, l'uomo ha anche denunciato lo stesso Comitato e l'Asur Marche per il reato di tortura, oltre che per omissione di atti di ufficio."Sul cosiddetto 'aiuto al suicidio', da oggi in Italia abbiamo non solo delle regole precise, stabilite dalla Corte costituzionale nella 'Sentenza Cappato', ma anche delle procedure e delle pratiche mediche definite che includono le modalità di auto-somministrazione del farmaco da parte del paziente", hanno dichiarato, co-difensore di Mario e segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, e, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. La validazione del farmaco e delle modalità di auto-somministrazione "" e "sarebbe ora grave – sottolineano – se il Parlamento insistesse a voler approvare delle norme, come quelle in discussione alla Camera , che restringono, invece che ampliare, le regole già definite dalla Corte costituzionale. È a questo punto ancora più importante che si possa tenere il referendum sul fine vita ".