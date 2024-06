Liceo Visconti, attività al Telefono Rosa e sei in condotta per gli studenti ‘conquistatori’ delle ragazze ‘trofei’

Nella pagella di fine anno si troveranno un 6 in condotta e dovranno svolgere attività allo sportello Telefono Rosa. Sarebbero questi i provvedimenti assunti dal consiglio di classe, che si è riunito oggi pomeriggio al liceo classico Visconti, nei confronti dei cinque maturandi che, nei giorni scorsi, hanno affisso l’ormai nota “Lista delle conquiste” alla porta di un’aula della scuola.

L’elenco delle studentesse con cui avevano avuto qualche tipo di relazione intima, esposte come veri e propri “trofei”, è costato caro al gruppo di studenti, tutti dell’ultimo anno, che si sono visti assegnare il voto più basso per essere ammessi alla Maturità e commutare la sospensione, inizialmente prevista per questo tipo di infrazioni, in un periodo di ‘volontariato’ (obbligato in questo caso) al centro locale dell’associazione al fianco delle Donne e dei minori, dall’11 al 18 giugno prossimi, proprio prima dell’inizio dell’Esame di Stato.

Oggi, mentre gli altri compagni e compagne di scuola festeggiavano la fine dell’anno scolastico, a colpi di gavettoni come di consueto, loro invece ricevevano la notizia delle ‘sanzioni’: un finale amaro, ma giustificato dall’aberrante gesto compiuto nei giorni precedenti, che chiedeva ed ha ottenuto una giusta punizione. È quanto riporta il quotidiano La Repubblica, riferendo appunto le misure adottate dopo che la preside Rita Pappalardo, aveva subito autorizzato un'assemblea scolastica straordinaria per parlarne e in quell'occasione erano intervenuti anche i cinque studenti del quinto anno, responsabili di aver scritto e affisso la lista, sostenendo di aver capito il loro errore.

Oggi è arrivata la 'punizione' formale a quello che la stessa dirigente aveva definito l’episodio “gravissimo”, annunciando provvedimenti nei confronti dei colpevoli, anche in risposta alla denuncia del collettivo “Visconti in Rosa”, formato dalle alunne del liceo. “Non abbastanza”, secondo queste ultime, le sanzioni previste.

Eugenia Roccella: "Patetico maschilismo”

Nelle ore scorse anche la ministra delle pari opportunità Eugenia Roccella era intervenuta su §Facebook per commentare il caso: “L'affissione della lista delle 'ragazze trofeo’ al liceo classico Visconti, nel cuore di Roma, da parte di alcuni studenti dell'ultimo anno, è un fatto grave che dimostra come episodi di patetico maschilismo siano ancora lontani dall'essere sradicati. E, soprattutto, rivela l'entità del problema educativo che abbiamo di fronte”.

“Un problema – ha aggiunto nel post – che, tanto nell'individuazione delle cause quanto nella ricerca delle soluzioni non si può pensare di demandare totalmente alla scuola, tantomeno alla società o al cosiddetto ‘gruppo dei pari’ (i coetanei con cui si hanno in vario modo rapporti e confronti)”. Roccella fa riferimento quindi alla "povertà educativa sempre più evidente e dilagante”, non solo nei contesti di degrado o disagio economico e sociale, ma anche nella parte ‘bene’ della società e delle città.

“È la famiglia – spiega – il luogo primario in cui i ragazzi imparano (o non imparano) le relazioni fra le persone, i diritti e i doveri, il rispetto e la libertà. E questo insegnamento è frutto di un'educazione che è fatta di protettività ma anche di responsabilità. L'abdicazione a questa responsabilità è un problema del nostro tempo, che investe tutti, indipendentemente dal contesto economico e sociale. Da Caivano al centro storico di Roma. Lo Stato c'è e vuole esserci, mettendo a disposizione delle famiglie strumenti e servizi per esercitare il proprio ruolo. Ma quel ruolo - conclude la ministra - nessuno potrà mai sostituirlo, ed è necessario che chi ne è titolare torni a esercitarlo”.