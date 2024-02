Linda Cerruti, dopo i commenti sessisti scatta la denuncia: "Non diventi normale"

"Denuncio per dire basta al sessismo sui social. Sembra quasi diventato normale"

Sono vicina alla nuotatrice #LindaCerruti, vittima di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!@FINOfficial_ @sportgoverno @cerrutiLinda pic.twitter.com/s3Xq9ywYga — Valentina Vezzali (@VVezzali) August 25, 2022

Il sacrificio dietro i successi: "Questa è la mia vita"

"Ora: voglio capire come procedere per vie legali". Dopo aver rotto il silenzio sui commenti sessisti ricevuti sui social, campionessa azzurra di nuoto sincronizzato, reduce dai successi ai campionati Europei di nuoto di Roma 2022, va oltre e dichiara che procederà alla. La 28enne di Savona, che nei giorni scorsi aveva pubblicato su Instagram una serie di scatti in cui mostrava orgogliosa le(sei argenti e due bronzi), tra cui una foto in posa artistica tipica del, in spaccata a testa in giù sul lungomare di Noli. Proprio questa immagine era stata oggetto di tutta una serie di commenti sessisti, maschilisti, al limite dell'oscenità . "Non avessi letto delle medaglie avrei notato solo", "", "Beato il suo ragazzo,".Era questo il tenore delle frasi apparse sotto il post, che ha spinto la nuotatrice artistica a rompere il silenzio e a postare alcuni screenshoot in cui ha ripreso alcuni commenti (più che altroalla sua professione, oltre che alla sua persona), celando l’identità dei profili da cui provenivano. Un lungo post, in cui Cerruti ha espresso tutto il dispiacere misto a rabbia per l'accaduto: "Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir pocoe mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare".Ora però, oltre alla pubblica gogna, Linda ha deciso di procedere anche per vie legali: "Magari, soprattutto sui commenti più spinti. Lo faccio per me stessa, e per i bambini che ci vedono come esempio", spiega in un'intervista a Repubblica. "Voglio far passare il messaggio che- aggiunge la 28enne ligure tesserata per la Marina Militare e la RN Savona -. Nel mio piccolo, col mio post, non stravolgo il mondo, però se ciascuno nel suo piccolo fa qualcosa, prima o poi queste dinamiche social finiranno. Sembra quasi che stia, all'ordine del giorno, per sportivi famosi e personaggi del mondo dello spettacolo", lamenta. Il suo post di denuncia ha sollevato un polverone di polemiche, scatenando anche la solidarietà verso l'atleta savonese. Tra chi si è schierata al suo fianco c'è anche la: "Sono vicina alla nuotatrice Linda Cerruti, fatta oggetto di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!". Con questo tweet l'ex campionessa di scherma si schiera in difesa della nuotatrice artistica, di cui posta anche una foto mentre gareggia.Linda la donna incredibile, capace di eccellere in ogni gara, che sia in singolo, nel doppio o in squadre. La donna che, fin da quando era una bambina, ha iniziato ad alzarsi prestissimo la mattina per andare ad allenarsi, studiando la notte. Amata dalle compagne di squadra tanto quanto lei trova in loro la sua incredibile forza, Cerruti dopo quello che ha detto essere stato "il miglior campionato europeo della mia carriera" ha lanciato un messaggio a tante giovani e tanti ragazzi che inseguono il loro sogno: "(per le quali mi avete scritto in tantissimi) c'è tanto sacrificio! Auguro ad ognuno di voi di poter vivere o far vivere una vita fatta di sport ai vostri figli!". Poi però una foto, una posa non scelta a caso, visto che "era l'entrata dell'esercizio singolo al mio primo Europeo nel 2010 - spiega nell'intervista - una forma di espressione del mio sport che volevo celebrare", viene presa di mira con opinioni non richieste, aberranti, che nulla hanno a che fare con la professionalità della nuotatrice. Eppure, dopo 23 anni di carriera, da quando "a 13-14 anni non ero un granché" - ha rivelato al quotidiano La Repubblica - fino alle otto medaglie di Roma, che si aggiungono a un palmares di tutto rispetto, tante, troppe persone in quella foto hanno visto solo il suo corpo, le sue gambe, il suo fondoschiena. Commenti che: "Questa è la mia vita, quella foto l'ho messa per parlare del mio sport e dei miei risultati".