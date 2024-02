Lo schwa sulla tastiera: il simbolo linguistico dell'inclusione arriva su iPhone e Android

Anche. Se lo smartphone, per gran parte di noi, è diventata quasi un'estensione del braccio, d'ora in poi i possessori di un iPhone (ma anche di telefoni Android aggiornati) potranno scegliere di utilizzare nelle loro conversazioni una formula che sia maggiormente rispettosa del proprio interlocutore.Il 20 settembreha reso infatti disponibile il. Tra le novità, con l'aggiornamento è stata introdotta la, che in alcuni contestiper includere contemporaneamente uomini e donne, eper riferirsi alle persone che non si riconoscono in uno dei generi binari. Basta un facile esempio per capirne le potenzialità. Se faccio parte di un gruppo su WhatsApp in cui sono presenti sia maschi che femmine, sia persone non binari,, come consuetudine, potrò invece dire, facendo in modo che nessuno si stenta escluso o esclusa dal saluto. È un caso limite, certo, ma serve a dare l'idea. Essendo un simbolo dell’alfabeto fonetico, lo schwa, cosa che lo rendeusati talvolta con lo stesso scopo,. Pur rimanendo un simbolo ancora poco familiare nel linguaggio comune i linguisti lo utilizzano ormai da decenni e nell’alfabeto fonetico internazionale indica. Nell'italiano ufficiale, scolastico insomma, non è presente, ma in molte lingue europee sì, e anche in alcuni dialetti, tra cui il napoletano: