Lotta a mani nude con una tigre per salvare il figlio di 15 mesi: il gesto eroico di una mamma

Sono entrambi feriti, lei con lesioni più gravi, ma vista la situazione è un miracolo che siano vivi. Nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh unaha affrontato una tigre per. La spaventosa vicenda, con la coraggiosa mamma che ha messo a rischio la sua vita per quella del figlio, è riportata dal sito internet della Bbc. La signora Archana Choudhary hacontro il felino per un paio di minuti prima che gli abitanti del villaggio sentissero le sue grida di aiuto e intervenissero. Sia la donna che il piccolo stanno ricevendo le cure necessarie in ospedale, ma sono salvi. L'attacco è avvenuto domenica scorsa, alla periferia della Riserva delle Tigri di Bandhavgarh. Glinei confronti delle persone che vivono nelle zone limitrofe: gli abitanti dei villaggi con cui la Bbc Hindi ha parlato hanno raccontato che oltre alle tigri, anche gli elefanti sono entrati spesso nei loro villaggi e hanno danneggiato i raccolti.Ma l'è un fenomeno a cui hanno assistito molte persone che vivono nelle aree vicine alle foreste e ai parchi nazionali di tutta l'India. Secondo gli esperti, ciò è dovuto al fatto che la rapidasta distruggendo gli habitat naturali , costringendo gli esemplari delle specie presenti a entrare nei villaggi e nelle città in cerca di cibo ma anche di riparo. Nell'ultimo episodio, la donna si trovava in un campo con suo figlio, quando una tigre è uscita dai cespugli e ha attaccato il bimbo. Secondo il Times of India, la tigre aveva affondato i denti nella testa del piccolo e stava cercando di trascinarlo con sé quando la madre è intervenuta e ha cercato di respingere il felino. Le suehanno attirato gli abitanti dei villaggi vicini che hanno raggiunto velocemente - e per fortuna! - il luogo dell'attacco armati di bastoni e hanno allontanato l'animale.La madre, si legge sul sito della Bbc, ha un polmone perforato e ferite profonde sul corpo, mentre il figlio ha riportato lesioni alla testa. Un medico dell'ospedale dove sono ricoverati ha spiegato che le sueperò, mentre quelle della madre sono serie. Il dottor Misthi Ruhela, chirurgo civile della città di Jabalpur, ha dichiarato che la madre e il bambino sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva e sono stati sottoposti a iniezioni antirabbiche. Nel frattempo, l'attacco della tigre ha scatenato il panico tra gli abitanti del villaggio. Un funzionario forestale ha dichiarato ai giornalisti che la sfida più grande per il dipartimento è stata quella diche si era allontanata nel villaggio. L'alto funzionario governativo Sanjeev Srivastava ha dichiarato alla Bbc Hindi che stanno prendendo provvedimenti per garantire che altri animali non fuggano dalla riserva.