Ludopatia, un'emergenza nascosta per oltre 1,3 milioni di persone: ecco a chi rivolgersi

La ludopatia è un disturbo psichiatrico

Ludopatia, ecco il numero verde per essere aiutati

Gioco d'azzardo patologico, come risolvere il problema

: il(o ludopatia ) rappresenta un’emergenza nascosta di cui si parla troppo poco, che rovina la vita di intere famiglie, incrementando l’usura, arricchendo le mafie e distruggendo vissuti in maniera spesso irreversibile. Una vera e propria dipendenza, un comportamento compulsivo che conduce a un malessere, ovvero ad una situazione di craving come quella di un tossicodipendente che si ritrova senza sostanza. Storicamente appannaggio soprattutto degli uomini, sia giovani che meno giovani, senza differenza di classe sociale, ma negli ultimi anni si sta osservando unaQuarant’anni fa, nel 1980, l’American Psychiatric Association (Apa) riconosceva la ludopatia come. Nel 1994 la malattia veniva inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e nel 2013 l’International Classification Disease dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’Oms, l’ha ascritta a disturbo del controllo degli impulsi all’interno della categoria disturbi delle abitudini e degli impulsi. Il problema è che in Italia, ovvero appena 12mila individui, ha riconosciuto il proprio problema ed è. Eppure il gioco d’azzardo patologico è sia un problema di salute, sia un vettore devastante che squassa la vita relazionale e lavorativa delle persone che ne soffrono, oltre a prosciugare le risorse economiche di chi ne è vittima.Per aiutare la conoscenza del fenomeno, farlo emergere ed aiutare le persone che ne soffrono, le associazioni Konsumer, Casa Dei Diritti e Formare, con il partenariato di Ali Autonomie, hanno ideato e promosso il. Chiamandolo si accede ad un centro di ascolto diurno, anonimo, gratuito ed attivo dal lunedì al venerdì, per 10 h al giorno, che ha come obiettivo quello di sottrarre le persone che sono entrate e non riescono ad uscire nel circolo vizioso del GAP alla morsa di usurai e mafiosi. Presso il centro opereranno al centro 4 ragazzi del servizio civile, formati da docenti universitari, che potranno indirizzare gli utenti per l’aspetto sanitario (al serd o ad una rete di psicologi volontari attiva in tutta Italia ), e per le questioni economiche del sovraindebitamento (presso i centri di ascolto della casa dei diritti e di konsumer formati gratuitamente dai componenti della federazione dei commercialisti cattolici). “Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: se non smetti di giocare, oltre ai danni che procuri a te stesso e alla tua famiglia, diventi” dichiara Laura Venittelli, presidente de la Casa dei Diritti.“Chiaramente - sottolinea Venittelli - va precisato che non tutti i giochi hanno dietro le mafie, quelli controllati dallo Stato (come le sale bingo) certamente non hanno interessenze con la criminalità organizzata: rispetto a queste realtà va piuttosto costruita una cultura ed una partica del gioco virtuoso, che sia da deterrente agli effetti più nefasti del gioco d'azzardo patologico, a partire dalla questione delle risorse individuali e familiari, per arrivare alle vere e proprie patologie correlate, violenza domestica compresa”. “Ma è chiaro che tutto il mondo sterminato delle scommesse soprattutto online oltre che delle innumerevoli sale slot, bingo che disseminano il nostro territorio, nasconde relazioni dirette o indirette con circuiti che eufemisticamente potremmo definire poco chiari. Oltre a mettere in circolo dinamiche che conducono all’impoverimento e dunque all’usura, gestita dai gruppi criminali” conclude la presidente de la Casa dei diritti. Alla presentazione del Numero Verde, presso la Camera dei Deputati, lo scorso 16 giugno, era presente anche l’onorevole Rosa Maria Di Giorgi, presidente del gruppo Pd alla commissione cultura e sport della Camera. “principalmenteper arginare e curare il fenomeno della ludopatia -ha dichiarato Di Giorgi-. Il, per sostenere le vittime di ludopatia ed aiutarle ad uscire dal tunnel; e su quello più strettamente, perché la ludopatia causa delle perdite economiche spesso disastrose per le vittime e le loro famiglie, spingendoli ancora di più in una crisi profonda dalla quale è molto difficile uscire”.