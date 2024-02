Mannella, polemica dopo il monito alle donne del pm: “Non andate all’ultimo incontro“

Il monito del procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella

Sui social monta la polemica

Nessuna attenuante per chi uccide

Cosa fare?

Mannella, polemica dopo il monito della pm alle donne: “Non andate all’ultimo incontro“. C’è sempre un motivo, si cerca sempre un perché. Una circostanza attenuante capace di alleggerire l’orrore provocato dall’ennesima notizia: un uomo uccide una donna . Dall’inizio dell’annole mogli, fidanzate, conviventi magari decise a mettere fine alla loro relazione, che hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex.Orrore nell’orrore, nel caso di Giulia Tramontano , la giovane uccisa dal fidanzato - reo confesso - Alessandro Impagnatiello, le vite sono due. In quanto lei aspettava un bambino.“Un’altra tragica vicenda di femminicidio - commenta il- . Che cosa è di veramente importante che questa vicenda deve insegnare a noi donne? Che non dobbiamo mai andare ad undi spiegazione”, come avvenuto per la 29enne incinta di 7 mesi. L’aggiunto del pool ‘fasce deboli’, dopo aver ringraziato “il procuratore Marcello Viola che ha condotto personalmente le indagini”, ha spiegato che “si tratta di una vicenda particolare e tragica da inquadrare nel protocollo del codice rosso”. Il 30enne aveva “denunciato la scomparsa della fidanzata e si era mostrato preoccupato ed aveva evidenziato anche il fatto che avevano avuto problemi, perché alcuni giorni prima lei aveva scoperto che lui aveva una relazione con una ex compagna di lavoro”.Quel pomeriggio di sabato scorso, tra l’altro, “c’era stato”. Nella versione dell’uomo, ha aggiunto Mannella, “c’erano già incongruenze”. Il pm Letizia Mannella ha chiarito che questa vicenda è di “interesse pubblico” perché rientra nelle “tragiche conseguenze di atteggiamenti di violenza sopportati dalle donne e si tratta ancora una volta di un femminicidio”. La ragazza, ha detto ancora il magistrato, “aveva già dovuto subire il fatto che era venuta a conoscenza di un tradimento così grave, anche perché lei era incinta”, e poi si è arrivati alla “tragica violenza dell’omicidio da parte di una persona che non la voleva più compagna”. Anche l’altra donna, che aveva una relazione con lui, si era “dimostrata preoccupata” dagli atteggiamenti del 30enne."Ma com’è che gli insegnamenti sono tutti rivolti a noi donne? Perché questo episodio non può essere un’occasione per dire che è arrivato il momento di insegnare agli uomini a non trattarci letteralmente come carne da macello?", scrive un'utente Instagram "Anche basta con questa storia che sono sempre le donne a dover imparare qualcosa da queste situazioni. Che ci dobbiamo difendere lo sappiamo da quando siamo nate. Insegnate a chi ci mette in pericolo a non farci più del male", ribadisce. "La questione non è andare all’ultimo incontro è che si dovrebbe uccidere punto", commenta. Sui social. "Provo imbarazzo io per lei. Queste parole dette poi da una donna le trovo di una gravità fuori misura", il twitt di. "È agghiacciante quanto imbarazzante…" , la risposta dell’account. “Ancora con sta storia?!?! Detto da una donna poi...“, le parole diNon è una novità quella dei rischi che si corrono affrontando quell’ultimo chiarimento, che talvolta finisce nel peggiore dei modi. “Quando i vostri ex vi propongono un ultimo incontro, un chiarimento, non ci andate. Per nessuna ragione“. È questo il primo consiglio che ha ripetuto a tutte le donne, presidente di Telefono Rosa dopo l’omicidio di Martina Scialdone , l’avvocata di 34 anni uccisa a Roma dall’ ex compagno, Costantino Bonaiuti di 61. Se un consiglio può essere ben accetto, non deve diventare un’attenuante (“non ci doveva andare“), come la minigonna ("le piace provocare")o l’andare in giro di notte (“se l’è cercata“). Perché il chiarimento e l’ascolto fanno parte del cuore grande delle donne, della loro capacità di fidarsi, ancora una volta, di quello che diventa il loro carnefice.La prima cosa è intervenire sull’educazione: se è vero che la violenza è una questione culturale, bisogna cambiare qualcosa nelle scuole. Serve un’informazione giusta, a tappeto. Serve unaadeguata per diffondere questi consigli in modo costante. “Ed è sempre più urgente il bisogno di mettere in funzione il braccialetto elettronico , che in Spagna ha dato dei buoni frutti“, conclude la presidente di Telefono Rosa.