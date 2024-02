Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale: "Una marea di gioia e di affetto. Grazie"

Gli auguri della ministra Bonetti

Il giorno del matrimonio

"Una marea di gioia e di affetto. Grazie 🤍". Queste le parole scritte dalla neo sposa Paola Turci su Instagram, il giorno dopo il suo matrimonio. Nel post una foto che ritrae lei e sua moglie Francesca Pascale in un tenero e affettuoso atteggiamento. Anche Francesca Pascale ha postato uno scatto che ritrae lei e Paola felici, durante la festa di nozze al Castello di Velona, in Val' d'Orcia. Nelle prossime ore, giusto il tempo di riposarsi un po’ e ricaricare le batterie, la coppia partirĂ per una lunga luna di miele in una localitĂ misteriosa dovecercheranno di riprovare le sensazioni che regala il brand terra di Siena.“Cara Paola, a te e a Francesca auguri di ogni felicità ”. Cosi’ la ministra per la Famiglia e le Pari opportunitĂin un tweet rivolto alla cantante Paola Turci, che ha sposato l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale Paola Turchi e Francesca Pascale hanno detto. Poco prima delle 18 di sabato 2 luglio, la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi hanno coronato il loro sogno d'amore a Montalcino, in Toscana, dove si sono unite civilmente davanti a sceltissimi amici, per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d'Orcia, il millenario maniero teatro del ricevimento che Berlusconi fu a un passo dal comprare alcuni anni fa.Entrambe vestite di bianco sono apparse radiose e felici davanti a una sessantina di amici, invitati alla cerimonia civile presieduta dal sindaco di MontalcinoAlle 17,20, in leggero ritardo sull’orario previsto, le due spose sono scese dallaper salire in tutta fretta le scale del Palazzo dei Priori di Montalcino mentre dal bar di fronte si alzavano le note complici di Bob Marley, amatissimo dalla cantante e da sempre simbolo della libertĂ . "" è la frase pronunciata all’unisono dalla bocca delledurante il rito ha scatenato un lungo applauso. Lacrime di gioia per i testimoni, la sorella Marianna per la Pascale e un amico per la Turci, e si è commosso anche il primo cittadino Franceschelli. "" è il messaggio lanciato dalle due donne.La notizia di queste, che le spose avrebbero voluto tenere riservatissima e rivelata invece da un'indiscrezione, è diventata il vessillo della battaglia per i, il ddl Zan, le rivendicazioni della comunitĂ Lgbtq+. Sui social è stata un'esplosione di auguri ma non sono mancati gli attacchi omofobi a cui la Turci ha risposto per le rime. Dopo la cerimonia in municipio, le due donne e i loro invitati si sono recati nel castello di Velona per il ricevimento: dopo una cena vegana ovviamente annaffiata dal Brunello, prodotto dall’azienda agricola La Velona, la festa è andata avanti fino a tardi in un clima di allegria, divertimento e complicitĂ .Mai annunciata e mai smentita, come pure sta avvenendo in queste ore per le nozze , la relazione tra la cantante romana e l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi, è diventata di dominio pubblico nell'quando il settimanale "Oggi" pubblicò le foto di un loro bacio scambiato a bordo di uno yacht nel mare del Cilento. Solo quattro mesi prima Francesca Pascale aveva ufficializzato la fine della sua storia con il leader di Forza Italia, che proprio qualche mese fa ha festeggiato le sue "non nozze" conDa allora solo rumors, o meglio, come li ha definiti la Turci, che in trent'anni di carriera ha sempre gelosamente difeso la discrezione sulla sua. "Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei", faceva notare solo qualche settimana fa e sempre al settimanale "Oggi" l'autrice di successi come "Fatti bella per te".Una, la sua, condivisa da Francesca Pascale, che pure in questi anni si è tante volte esposta per la causa Lgbtq+ fino ad annunciare di volersi sbattezzare, come protesta contro l'omofobia della Chiesa, a polemizzare con Tajani sui temi della famiglia, a discutere con Berlusconi per la sua partecipazione al Gay Pride. Battaglie intraprese con coraggio giĂ negli anni della relazione con Berlusconi, quando nel 2014 fondò l'associazione "" contro la violenza sulle donne e pro Lgbtq+.