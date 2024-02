Michigan, anti abortista parla all'università, decine di studenti abbandonano l'aula

Aborto, la diversità di pensiero indigna gli studenti di Medicina

Il video diventato virale

Incoming medical students walk out at University of Michigan’s white coat ceremony as the keynote speaker is openly anti-abortion pic.twitter.com/Is7KmVV811 — Scorpiio (@PEScorpiio) July 24, 2022

"Volevo riconoscere le ferite della nostra comunità"

. Lasi gioca anche nelle aule dell'Università. E' una partita politica, sofferta, che si muove su un terreno scomodo: il corpo delle donne. E così le posizioni abortiste e anti abortiste si cristallizzano sempre di più, in una lotta all'ultima parola. Ma c'è chi è stato silenziato con un bavaglio istituzionale e chi invece può salire in cattedra e dire liberamente la sua. Ai nuovinon è andata giù. Così durante la tradizionale, quando a salire sul palco per prendere parola è stata la docente, nota per le sue posizioni anti-abortiste, una fiumana bianca ha abbandonato immediatamente l'auditorium in segno di protesta. La cosiddettasi è rivelata un vero e proprio boomerang per l'Università.Il discorso della docentenon doveva concentrarsi sull'aborto, visto che si trattava di una cerimonia di benvenuto. Tuttavia,, un gesto simbolico che non è andato giù a tutti. Addirittura era partitaperché venisse designato un altro docente al suo posto. La petizione è stata rigettata dalla Facoltà di Medicina, secondo cui".L'episodio è stato immortalato dache in poco tempo è diventato virale facendo il giro del mondo, con centinaia di migliaia di condivisioni. Il filmato mostra il momento in cuie si dirigono verso l'uscita dell'auditorium, proprio quando la dottoressa Kristin Collier era intenta a salire sul palco.Voleva "". Così ha esordito la docente di Medicina Collier riferendosi alla controversa decisione della Corte Suprema sullo. "Abbiamo molto lavoro da fare affinché avvenga la guarigione - conclude -. E spero che oggi, in questo tempo, possiamo concentrarci su ciò che conta di più:appena accettati e le loro famiglie con l'obiettivo di accoglierli in una delle più grandi vocazioni che esistono su questa terra". La Collier si sfoga su Twitter, ringrazia chi la ha sostenuta e chiude con un post chiaramente diretto a chi non la pensa come lei. Peccato che l'aborto in America non è più un diritto.