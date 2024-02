Milano, deve lasciare il lavoro perché malato. I colleghi gli pagano i contributi per la pensione

"Non potevamo voltargli le spalle"

Il precedente di Carrara

L'unione fa la forza. E' proprio questo il caso di colleghi, titolari e sindacati che si sono uniti per aiutare un. Una storia a lieto fine quella di, 66enne dipendente del, che soltanto un mese fa era certo di essere licenziato invece, grazie alla solidarietà di molti, potrà aspettare lain tutta tranquillità.Per trent’anni ha lavorato nello stabilimento trezzese, diventando unadell'azienda situata a pochi passi dall'Adda. E quando è stato costretto a fermarsi e restare a casa, titolari e colleghi hanno trovato il modo per poterlo aiutare ad arrivare con tranquillità alla pensione. I titolari, infatti, su suggerimento dei sindacati e col supporto dei colleghi di lavoro di Benedetto, hanno deciso di, i permessi annui retribuiti, del lavoratore in modo da farlo restare a casa fino al raggiungimento della pensione, prevista per. La responsabile marketing e comunicazione dell’azienda,ha commentato così la notizia: "Benedetto ha lavorato con noi per oltre trent’anni,nel momento del bisogno. Quando ci ha informati della sualo abbiamo subito messo in in una posizionee adatta alla sua condizione di salute. La soluzione ci è stata presentata dai portavoce della Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria. Grazie alla loro collaborazione, abbiamo attivato una. Si tratta di un accordo tra azienda, sindacati e dipendenti che prevede la donazione su base volontaria e a titolo gratuito di ore di Par in favore di un lavoratore in difficoltà. Ognuno ha fatto la propria parte: l’adesione tra i colleghi è stata significativa, mentre l’azienda ha integrato la quota mancante. E l’Se la storia di Benedetto sembra incredibile qualcun' altro prima di luiallo stesso modo. Si tratta di un lavoratore che fu omaggiato della solidarietà degli operai dello stabilimento delladi(MS), in cui lavorava. L’uomo rischiava di essereperché malato, i suoi colleghi decisero di aiutarlo donandogli in totale. Anche l’azienda decise di fare dietro front sulla decisione di licenziarlo e garantì di versargli lo stipendio fino a dicembre 2019 per permettergli poi di andare in pensione. Gli operai della Omya S.P.A. non ci stavano a veder il loro collega licenziato quando ormai mancavano. Così, decisero di. Il loro gesto salvò questo operaio dichiaratomomentaneamentee quindi impossibilitato a svolgere il proprio lavoro. L’assurda vicenda aveva spinto gli operai a mobilitarsi per aiutare il collega e a dichiarare lo