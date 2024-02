Miss Universo chiude all'Indonesia: 6 concorrenti denunciano molestie sessuali

tagliato i ponti con l'Indonesia dopo che s

ei concorrenti di del Paese hanno denunciato alla polizia di essere state obbligate a spogliarsi fino alla biancheria intima per un "controllo del corpo", alla ricerca di cicatrici o cellulite.

molestie sessuali

rivolte agli organizzatori locali.

La denuncia delle concorrenti di Miss Universo

La replica di Poppy Capella

Non ci sono standard fisici da rispettare

L'organizzazione di Miss Universo annuncia di aver tagliato i ponti con l'Indonesia dopo che sei concorrenti del Paese hanno denunciato alla polizia di essere state obbligate a spogliarsi fino alla biancheria intima per un "controllo del corpo", alla ricerca di cicatrici o cellulite.

La denuncia delle concorrenti di Miss Universo

L'organizzazione mondiale ha quindi aggiunto di voler cancellare il prossimo concorso in Malesia dopo la notizia delle molestie sessuali rivolte agli organizzatori locali.

L'organizzazione, con sede a New York, ha dichiarato di aver deciso di interrompere i rapporti con la "PT Capella Swastika Karya" e con il suo direttore nazionale, Poppy Capella.

Sei ragazze che hanno partecipato al concorso in Indonesia hanno sporto denuncia alla polizia, accusando i promotori locali di aver fatto spogliare le concorrenti fino alla biancheria per "controllare il loro corpo", in una stanza in cui erano presenti circa due dozzine di persone, tra cui molti uomini.

Cinque delle sei concorrenti hanno dichiarato di essere state molestate sessualmente. "Alla luce di ciò che abbiamo appreso essere avvenuto a Miss Indonesia, è diventato chiaro che questo franchisee non è stato all'altezza degli standard e dell' etica del nostro marchio ", ha dichiarato l'organizzazione generale su X. Che annullerà il patrocinio all'edizione della kermesse in Malesia di quest'anno, poiché l'affiliata indonesiana detiene anche la licenza per questo concorso. Inoltre, sempre su Twitter, annuncia che prenderà accordi affinché la vincitrice del titolo Indonesia 2023 (che si è tenuto dal 29 luglio al 3 agosto), possa partecipare al concorso di Miss Universo che si terrà a El Salvador alla fine di quest'anno.

La replica di Poppy Capella

PT Capella Swastika Karya è una società di bellezza che a marzo ha rilevato la licenza per il concorso Miss Universo nello Stato da Yayasan Putri Indonesia o YPI, una fondazione locale che se ne occupava da 30 anni. La fondatrice della società, Poppy Capella, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'esame fisico delle giovani partecipanti e ha dichiarato di essere contraria a qualsiasi tipo di "violenza e molestia sessuale". "In qualità di direttrice nazionale e di proprietaria della licenza di Miss Universo Indonesia, non sono mai stata coinvolta e non ho mai saputo, ordinato, richiesto o permesso a nessuno di coloro che hanno avuto un ruolo e partecipato al concorso 2023 di compiere violenze o molestie sessuali attraverso il body checking", ha scritto sui social.

Hengki Haryadi, direttore della polizia di Giacarta per i crimini generali, ha dichiarato che le autorità stanno ancora esaminando le telecamere di sorveglianza della scena e che gli investigatori interrogheranno le concorrenti e forniranno loro l'assistenza psicologica necessaria.

Non ci sono standard fisici da rispettare

L'Organizzazione della kermesse ha sottolineato che non ci sono parametri come l'altezza, il peso o le dimensioni del corpo richieste per partecipare ai concorsi di Miss Universo in tutto il mondo, e ha ringraziato le concorrenti indonesiane "che hanno avuto il coraggio di farsi avanti". "Alle donne che si sono fatte avanti dal concorso indonesiano, ci dispiace che questa sia stata la vostra esperienza con la nostra organizzazione", hanno dichiarato, aggiungendo che sta valutando l'attuale accordo di franchising e le politiche per evitare che questo tipo di comportamento si verifichi di nuovo in futuro.