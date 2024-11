Morto Gianpaolo Silvestri, tra i fondatori di Arcigay

È morto Gianpaolo Silvestri, 70 anni, attivista, ex parlamentare e tra i fondatori di Arcigay. A darne notizia è Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.

“La vita di Gianpaolo, in ogni sua dimensione, da giornalista, attivista e da parlamentare, è stata sempre testimonianza di un impegno tenace nella battaglia per i diritti umani e civili. Nel 2007, durante il governo Prodi, fu tra i protagonisti della battaglia parlamentare per l'approvazione della legge per la protezione internazionale, la prima a riconoscere lo status di perseguitato alle persone Lgbt in fuga dai Paesi omofobi. Un provvedimento che negli anni ha messo al sicuro migliaia di persone. Anche dopo l'attività parlamentare, Gianpaolo ha continuato a lungo a portare il suo prezioso contributo, con assiduità e generosità, all'interno dell'associazione, guidando lo sguardo di una nuova generazione di attivisti. Oggi per noi è un giorno triste, di grande dolore. Ci stringiamo con commozione a tutte le persone che gli hanno voluto bene" conclude Piazzoni.