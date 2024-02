Morto l'attore di "Parasite" Lee Sun-kyun. La reputazione offuscata dall'indagine per droga

stato trovato morto mercoledì 27 dicembre. La prima a riportare con certezza la notizia è stata

l'agenzia Yonhap.

Varie fonti parlano di un possibile suicidio, anche se non c'è conferma.

Il

48enne è stato scoperto

privo di sensi all'interno di un'auto in

dei parchi principali della capitale Seoul

ha spiegato l'agenzia citando la polizia.

era

(3rd LD) 'Parasite' actor Lee Sun-kyun found dead in apparent suicide amid drug probe https://t.co/KlYtws2rub — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 27, 2023

La fama con "Parasite"

il miglior film , una prima volta assoluta per una pellicola non in lingua inglese.

Il cinema mondiale perde quindi una nuova stella: l'artista,

L'indagine per uso di droga

, cannabis e altri farmaci psicotropi, la sua reputazione ne ha risentito notevolmente.

La reputazione rovinata

In precedenza Lee aveva un'immagine pulita e familiare, ma le notizie emerse dalle indagini e lo scandalo che ne è conseguito hanno

Le reazioni alla morte di Lee Sun-kyun

L'attore sudcoreanoGli agenti stanno vagliando: hanno detto di aver ricevuto una segnalazione secondo la qualeuscito di casa dopo aver scritto un biglietto.Da ottobre era indagato per possibile uso di droga.Lee è apparso in diversi lungometraggi del regista Hong Sang-soo ma è stato con "" (2020), sotto la direzione di Bong Joon-ho, che ha raggiunto la notorietà internazionale: qui interpretava il capo della ricca famiglia Park, nella quale si infiltrano membri di una famiglia povera che si spacciano per persone estranee. La feroce satira sociale ha vinto, tra cui quello per sposato con la collega attrice Jeon Hye-jin da cui ha avuto due figli piccoli, ha avuto una carriera di oltre due decenni. Ha recitato come protagonista in decine di film e spettacoli televisivi, diventando un nome noto dal 2010, quando riceve il premio come miglior attore al Festival di Las Palmas di Gran Canaria. Il suo ultimo film, "Sleep", dove interpreta un marito sonnambulo che terrorizza la moglie, è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes.In Corea del Sud , le celebrità sono tenute a rispettare elevati standard di correttezza. Per questo, quando ad ottobre 2023 è saltato fuori il suo nome comeper presuntoL'agenzia Yonhap ha riferito che l'attore era sospettato di aver assunto stupefacenti comein un bar di Seul. Lui si era giustificato dicendo di aver preso ciò che lei gli aveva dato, senza sapere che si trattava di sostanze illecite.In precedenza, tramite il suo avvocato, aveva chiesto di sottoporsi anche alla macchina della verità. I suoi test antidroga avevano dato risultati negativi o non conclusivi, ha aggiunto il rapporto.per quanto riguarda l'uso di droghe . Il presidente Yoon Suk-yeol quest'anno ha chiesto misure più severe per reprimere il traffico di stupefacenti, "una guerra totale" in un Paese in cui la vendita di cannabis è punibile con l'ergastolo. E sono previste addirittura pene detentive per coloro che ritornano in patria dopo aver consumato legalmente cannabis all'estero. La polizia ha dichiarato di essere dispiaciuta che il 48enne sia morto nel bel mezzo delle indagini, ma che l'inchiesta è stata "condotta con il [suo] consenso". Lee Sun-kyun non è l'unica celebrità sudcoreana ad essere stata indagata di recente per questo reato. All'inizio del mese,è stata scagionata dalle accuse dopo settimane di indagini, mentreè attualmente sotto processo.di attore di successo , privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari.Stando ai media locali è stato escluso da "No Way Out", una serie tv gialla le cui riprese sono iniziate a ottobre. Secondo quanto riportato, alcuni esercizi commerciali sono stati visti togliere dai loro negozi manifesti e pubblicità con l'attore. Parlando con i giornalisti prima di un interrogatorio, questo aveva detto: "per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole. Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento". Un dolore che, sicuramente, anche lui provava, e che forse lo ha spinto a compiere un gesto estremo, anche se tutti i dettagli della morte sono ancora da accertare.L'agenzia che lo segue, la Hodu&U Entertainment, dopo il ritrovamento del corpo senza vita del proprio cliente ha dichiarato in un comunicato: "Non c'è modo di contenere il dolore e la disperazione. Chiediamo rispettosamente di astenersi dal diffondere... in modo che l'ultimo viaggio di [Lee] non sia iniquo".La notizia della sua morte, comunque, ha scatenato forti reazioni sui social: "Non riesco a immaginare quanto debba essere stato difficile per lui. Riposa in pace", si legge in un commento a una notizia. "Le celebrità non sono umane? Lenella loro vita. È così triste", ha commentato un altro utente e ancora "Troppa pressione in un paese ancora molto chiuso, mi dispiace era un gran bravo attore RIP".