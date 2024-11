Cos'è il movimento 4B e perché è tornato virale dopo l’elezione di Trump?

Un fenomeno che sta tornando su social e sui giornali americani (e non). Si tratta del movimento femminista 4B, nato in Corea del Sud nell'ultimo decennio come forma di protesta contro i fenomeni di sessismo e disuguaglianza nella società sudcoreana, soprattutto sul piano professionale, e contro la violenza sulle donne.

Il significato delle 4B

Il nome del movimento è l'abbreviazione di un'espressione che in coreano significa "no", inizia con "bi" e comprende per l'appunto quattro parole e su quattro pilastri principali. Sostanzialmente, il 4B si basa sul rifiuto al matrimonio con un uomo, al parto, agli appuntamenti e alle relazioni con un uomo. Una rinuncia totale all'altro sesso, in pratica. A ciò, si aggiunge anche un rifiuto ai canonici standard di bellezza imposti a una donna che ne possano limitare in qualche modo l’espressione più libera.

Perché il movimento 4B sta suscitando nuova attenzione in America?

Dopo l'elezione di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, molte ragazze e donne stanno pubblicando tweet, post e messaggi in riferimento al movimento 4B. C'è da sottolineare che, secondo i sondaggi, è emerso che Trump abbia ottenuto il 56,5% dei voti maschili e solo il 46% dei voti femminili. In molte sono rimaste deluse del fatto che molti giovani abbiano votato un uomo non rispettoso dei diritti delle donne, come quello all'aborto ora chiaramente a rischio. Inoltre, alcuni sostenitori trumpiani, tra cui l'attivista Nick Fuentes, hanno iniziato a sostenere slogan misogini come “Il tuo corpo, la mia scelta”, a cui le ragazze hanno risposto con il messaggio "il mio corpo, la mia scelta", rimandando poi al movimento 4B.

“Ragazze, dobbiamo iniziare a considerare il movimento 4B come le donne in Sud Corea e portare l'America a un serio crollo della natalità" - scrive un'utente in un tweet da 411mila like - "no matrimonio, no al parto, no agli appuntamenti con uomini, no al sesso con gli uomini. Non possiamo lasciare che siano questi uomini a ridere per ultimi... dobbiamo reagire".

E, ancora, in risposta a questo messaggio: "Le variazioni 5B e 6B del movimento 4B includono il non parlare agli uomini, non esercitare alcuna energia con gli uomini e mantenere una comunità 4B per morale e coerenza". Un altro post dice: "Movimento 4B ora. Smettetela di rivolgervi a persone che vorrebbero uccidervi".

Non un capriccio dunque, ma un atto di protesta che torna a coinvolgere le masse. E questa volta il grido appare ancora più forte ed urgente.