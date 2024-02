Muore di tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno

"Ha scritto lettere per non lasciarci soli"

Il piccolo ha appena tre anni, e non sa che la sua mamma, prima di morire, ha programmato di lasciargli un libro . Non è il film "18 regali" , diretto da Francesco Amato, ma è il commovente finale didi Firenze, morta a causa di unche in 8 mesi se l'è portata via senza darle scampo e soprattutto senza darle la possibilità diCome(magistralmente interpretata dalla fiorentina Vittoria Puccini), che muore per un tumore al seno lasciando alla, appena nata, una lista di regali di compleanno, nella speranza di poterle restare accanto postuma fino alla sua maggiore età, così, questa volta nella vita vera, stroncata da un tumore a 37 anni, che lascia una straordinaria. Non appena si è resa conto che non c'era speranza di sconfiggere quella terribile malattia ha volutoper lui, insieme a delleche il bambino riceverà fino a quando non sarà adulto."Abbiamo scoperto il. Nei mesi precedenti aveva delle bollicine che la dermatologa curava con il cortisone. Poi il suo viso ha iniziato a gonfiarsi e il medico ha prescritto l’esame delle urine che ha rivelato dove cercare. A ottobre l’e poi le chemio , prima lì e poi a Ponte a Niccheri. Abbiamo visto medici in tutta Italia. Siamo andati fino in Germania per provare unae inviato gli esami diagnostici anche negli. Il dottor Emanuele Gori, direttore sanitario della Asl centro, vecchio amico di famiglia, e il dottor Stelvio Sestini di Prato, non ci hanno mai lasciato soli, così come l’”, racconta il marito Antonio ai giornali. "Ad aprile Laura aveva capito cheda prima che lo dicessero i medici. Ha iniziato a scrivereFaceva finta di passeggiare, arrivava fino all’ulivo e sotto l’albero, poi ho scoperto, girava i– aggiunge commosso –per quando non ci sarebbe stata più. Ha scritto una lettera per quando nostro figlio andrà in prima media e per”. Laura Lonzi viene descritta dalle persone che la conoscevano come una“Non aveva un difetto a parte la testardaggine, bisognava fare come diceva lei. E poi pianificava ogni cosa. La sua migliore amica,per Tommaso e ha avuto il compito di organizzargli la prima comunione. Erano inseparabili", ricorda il compagno di Laura.Il 7 giugno Laura e Antonio si sono sposati. Si erano conosciuti al Papeete, a Milano Marittima, otto anni fa: "Bastava un, è di quello che mi sono innamorato quando l’ho incontrata". Laura se n'è andata a casa sua, addormentandosi nel suo letto. Martedì ha chiuso gli occhi per sempre, con i suoi familiari, la mamma, Loretta Grassi, il babbo Roberto e suo fratello Marco che non l’hanno lasciata un istante, fino all'ultimo. "Mi ha chiesto diUn paio di giorni fa Tommaso piangeva disperato,– prosegue Antonio –. Gli ho spiegato che adesso è diventata una. L’altra notte all’una e mezza è venuto a svegliarmi, mi ha portato in giardino per guardare le stelle." Il 30 giugno al funerale di Laura Lonzi nella chiesa dell’Antella di Bagno a Ripoli,hanno fatto volare ine hanno. Nella chiesa gremita di amici e familiari c’erano anche le divise della Misericordia di Campo di Marte, dove Laura Lonzi aveva fatto la volontaria per 13 anni. Per il funerale ha deciso tutto lei, abito, palloncini, rito. Laura ha lasciato una lettera che suo marito ha letto davanti a centinaia di persone: ". Ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso con magiche parole d’amore", ha scritto Laura. Oggi la sua salma sarà cremata e da domani riposerà per sempre al cimitero dell’Antella.