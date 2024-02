Neonata abbandonata sul cofano di una macchina davanti all'ospedale: la salva un'infermiera

I dati sull'abbandono

Quando è andata al lavoro, questa mattina,non si aspettava certo di fare una scoperta che ha dell'incredibile. Erano circa le 5.20 del mattino, la donna si apprestava ad entrare in ospedale, il, per il suo turno quando ha sentito dei gemiti provenire dal parcheggio. Avvicinatasi al luogo da cui provenivano quei suoni ha scoperto unalì vicino, adagiatadi una vettura. Un bimba avvolta in un coperta, che avrà avuto al massimo poche ore di vita.Subito l'infermiera l'ha portata nel Pronto Soccorso pediatrico della struttura, allertando immediatamente anche la Questura. Il personale sanitario si è preso cura della bimba, risultata effettivamente nata poche ore prima, in buone condizioni e dai tratti ispanici.nel parcheggio dell'ospedale poco dopo il parto, come stia la donna e soprattuttosaranno gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che sono intervenuti sul posto a determinarlo. Intanto hanno infatti avviato le indagini per rintracciarla.Quante volte, ancora oggi e anche in Italia, leggiamo o sentiamo notizie di, neonatio in cassonetti? Secondo la stima di(associazione che dal 1986 combatte l'abbandono dei minori in tutto il mondo, promuovendo il loro diritto a una famiglia) potrebbero però essere addirittura, i bimbi appena nati che vengono partoriti di nascosto, in luoghi non sicuri, e poi lasciati ai margini della strada, o perfino tra i rifiuti. Sarebbero invece solo, di questi 3mila, ad essere lasciati(particolari dispositivi in cui una donna può depositare in anonimato il neonato, che si attivano nel segnalare al personale sanitario la presenza all'interno di un bambino). Degli altri si perde traccia o si ritrovano purtroppo quando è ormai troppo tardi. I dati risalgono 2012 e sono stati forniti della, secondo cui in Italia i bimbi abbandonati sono per il 73% figli di italiane, il 27% di immigrate, prevalentemente tra i 20 e 40 anni; le minorenni risultano solo il 6%. Ma all’appello, inevitabilmente, mancano tutti quelli di cui non si viene a conoscenza. Ma nonostante siano passati 10 anni dallo studio il problema, nel nostro Paese, è ancora tutt'altro che trascurabile. I bambini non riconosciuti alla nascita sono 'censiti' dai Tribunali dei Minori per le: il dato nazionale parla di circa 1.000 neonati all’anno. L'anno scorso una nuova ricerca parlava di unanel numero dei neonati abbandonati in ospedale, soprattutto al. In; 186 in Italia. I minori tolti alle famiglie e dichiarati adottabili, nel 2019, sono stati infine 1.046 in tutto il Paese.