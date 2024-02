Nepal, morta a 16 anni nella 'capanna mestruale': la barbara usanza

Morta a 16 anni nella capanna mestruale

La barbara usanza del chhaupadi in Nepal

Le vittime della pratica

Il progetto di Restless Development

Se in Occidente si fa ancora fatica a parlare pubblicamente e senza vergogna di, pensate se foste nate ad esempio in Nepal. Dove una donna con le mestruazioni viene addirittura isolata e rinchiusa in unadal resto della famiglia. Un'usanza barbara e soprattutto, ma ancora ben radicata. Che, purtroppo, spesso condanna le stesse giovani ragazze a morti atroci.Ora la pratica del "", le capanne in cui sono costrette le donne con il ciclo , fa registrare un'altra vittima: una ragazzina nepalese di appena, trovata morta probabilmente per il morso di un serpente mentre dormiva sola nel suo giaciglio isolato per rispettare la tradizione. La sua morte è la prima segnalata negli ultimi anni ma sono diversi, almenodi cui - ricorda Il Guardian - si è avuta notizia.Il chhaupadi si basa sulla secolare convinzione che le donne e le ragazze sianodurante le mestruazioni . Per questo, in quei giorni, non sono autorizzate a svolgere tutta una serie di attività e non sono rari i casi in cui sono addirittura bandite dalla vita della comunità, chiuse in "".La pratica, che ha legami con l'induismo, è profondamente radicata nel Nepal occidentale. Vissuta ogni mese dalche abitano le regioni più remote del Nepal, è stata dichiarata illegale nel 2005, ed è punibile con un massimo die una(all'incirca 23 euro). Secondo il chhaupadi alle donne con le mestruazioni, incontrare la famiglia - specialmente gli uomini - o recarsi nei templi.anche ildi latte, yogurt, burro, carne e altri, come anchecalde durante l'inverno. Isolate negli appositi spazi 'mestruali' le donne sono ad alto rischio di malattie, come la diarrea, la polmonite e problemi respiratori. Devono inoltre affrontare la minaccia di attacchi da parte di animali selvaggi o addirittura aggressioni e stupri.La polizia del distretto di Baitadi, dove è morta Anita, ha aperto un'indagine e la sua famiglia ha negato che avesse il ciclo, temendo le punizioni previste dalla legge. "Stiamo lavorando per porre fine a questa pratica, ma", ha affermato Bina Bhatta, vicepresidente del comune rurale di Pancheshwar a Baitadi.L'ultima vittima prima di Anita era stata una ragazza di 21 anni, Parwati Budh, trovata senza vita in una piccola capanna nell'estremo ovest del Nepal nel 2019. Morì asfissiata a causa dei fumi esalati da un fuoco acceso nel tentativo di scaldarsi durante una notte gelida.Un progetto finanziato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e messo in atto dall'ong internazionale, afferma che il programma ha permesso di raggiungere più di 45.000 donne e ragazze, riducendo la percentuale di coloro che dormono nelle fatiscenti strutture. Ma non basta, ogni anno continuano a perdere la vita ragazze come Anita.