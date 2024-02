New York, l'elefantessa Happy dovrà restare rinchiusa allo zoo: "Non gode degli stessi diritti di un essere umano"

Habeas corpus: il principio che poteva salvare il destino di Happy

"Rigettiamo gli argomenti portati dai querelanti": la dura risposta della Corte d'Appello

Quando si dice l’ironia della sorte: si chiamama l’epilogo della sua storia non è affatto felice, anzi. E’ la storia dell’in unoda bene che dovrà restare nella struttura in quanto ilha stabilito chedegliPer Happy si era mobilitata l’associazione, che , grazie anche ad anche una petizione su Change.org firmata da oltre un, si era rivolta al tribunale chiedendo di riconoscere all’elefantessa i diritti umani fondamentali, e quindi che venisse posta fine alla sua prigionia, secondo il principio dell’, ovvero, nel diritto anglosassone, il principio che tutela l' inviolabilità personale , e il conseguente diritto dell'arrestato di conoscere la causa del suo arresto e di vederla convalidata da una decisione del magistrato. Purtroppo, però lanon la pensa allo stesso modo e nei giorni scorsi si è espressa respingendo le richieste dell’associazione, rifiutandosi di considerare l’animale una “”. Risultato: Happy non potrà essere liberata e trasferita in un santuario, come era stato chiesto dall’associazione. E questo perché è di proprietà dello zoo del Bronx in cui si trova dal lontanoUna storia tristissima se si considera che Happy è finita in cattività dopo pochi mesi di vita, dopo essere stata catturata dallainsieme ad altri elefantini. Per lei, che ha, l’unica consolazione in questi anni è stato un altro elefante , diventato il suo compagno di avventure, che però è morto. Da allora Happy vive completamente da sola.“Pur non mettendo in discussione le capacità degli elefanti,Habeas Corpus è un mezzo procedurale volto a garantire i diritti di libertà degli esseri umani trattenuti illegalmente,” si legge nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Happy dunque non ha diritti perché non è un essere umano. Eppure, nel 2005 l’elefantessa ha dimostrato, insieme ad altri 3 pachidermi, di essere in grado di riconoscere la sua immagine allo specchio, una capacità che è stata confermata solo nei delfini e primati. Per salvarla dal crudele destino l’ha cercato di appigliarsi a questa sua straordinaria abilità ma purtroppo non è bastato. L’elefantessa, ha sentenziato il tribunale, non è un essere umano, e quindi la sua detenzione a vita è assolutamente legale. Un destino ben triste per chi ha la felicità iscritta nello stesso nome. Felicità sì, ma non certo la sua.