No al Gf Vip, Rita Dalla Chiesa punta al Parlamento: un riscatto dopo tante sofferenze?

in Puglia

: al collegio

uninominale e

come capolista al proporzionale (collegio Molfetta-Bari) della Camera

, ovviamente

per Forza Italia. Salvata in zona Cesarini?

Chissà quanto impegno aveva messo, Alfonso Signorini, per convincere Rita Dalla Chiesa a partecipare al prossimo. Tanto che alla fine, secondo i bene informati, l’ex conduttrice di Forum era ormai convinta. Prendiamolo come, si era detta. E quando la macchina del fango si era già messa in moto, con riferimenti familiari tanto scontati quanto feroci, entra in scena il Grande Capo Berlusconi con l’offerta a cui nessuno - men che meno Signorini, dipendente Mediaset - può dire no: unaDi dolori, Rita, ne ha subiti molti. Troppi. Ilucciso dalla mafia (Palermo, 1982), il lutto pera cui era molto legata, e anche sul piano professionale non ha mai nascosto il dispiacere per essere stata fatta fuori malamente da Forum, lo storico programma Mediaset che ha lanciato e condotto per anni prima che passasse a Barbara Palombelli . Ha cercato, poi, di restare in equilibrio in mezzo allein cui è capitata, ma non senza difficoltà e malinconie. Lei così sensibile, sincera, contraria a ritocchi e ringiovanimenti estremi, sembrava destinata a scegliere fra l’oblio definitivo e la spietata Isola dei Famosi, prendere o lasciare. L’approdo che Silvio Berlusconi le ha proposto sembra quello giusto, un porto in cui far confluire la sua umanità, la sua lunga esperienza da giornalista e conduttrice, ma anche l’eredità civile e morale che il padre inevitabilmente le ha lasciato. E ora cosa inventeranno gli haters?