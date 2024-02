Oblio oncologico, Toscana e Lazio dicono sì. "Battaglia di civiltà"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official)

Toscana, passa una mozione all’unanimità

Oblio oncologico, qui Lazio

Oblio oncologico, Toscana e Lazio dicono sì. Mentre in Parlamento va avanti l’iter per una legge sull’oblio oncologico – le varie Commissioni stanno esaminando il testo che dovrebbe arrivare, in via definitiva, alla Camera il 28 luglio – anche le Regioni stanno supportando questa battaglia richiesta da tanti ex malati di cancro In Italia, infatti, su 3,6 milioni di persone malate di tumore il 27 per cento è considerato guarito. Eppure, per gli ex pazienti solo l'di una diagnosi diventa motivo didi trattamento in determinati ambiti. Di qui è nata, da parte di oncologi e pazienti , la richiesta di una legge sul diritto delle persone guarite da tumore di non fornire informazioni in merito alla pregressa condizione nel momento in occasioni come colloqui di lavoro, accesso a assicurazioni e servizi bancari o nelle procedure di adozione.Il testo unificato “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” ha come relatori(Italia Viva) e(Forza Italia). E proprio Boschi, su Twitter, ringrazia “Stefano Scaramelli, Luciano Nobili, Marietta Tidei e tutti i consiglieri di Italia Viva di Lazio e Toscana che sono riusciti a fara sostegno della proposta di legge in materia”. “Passo dopo passo,per tutti e tutte” scrive ancora Boschi sui social.Il Consiglio regionale della Toscana, all’unanimità, approva la mozione di cui, capogruppo di Italia Viva, è primo firmatario in merito all'oblio oncologico. “Una persona che ha sconfitto il cancro ha diritto, una volta guarita, ad adottare un figlio, a ricevere la concessione di un mutuo, a sottoscrivere una assicurazione” spiega il consigliere nel testo del documento. Depositata in giugno per chiedere parità di trattamento e nessuna discriminazione per le persone guarite da patologie oncologiche , l'atto passa con l’emendamento della consigliera Ilaria Bugetti del Pd.“Parliamo di, ricominciare a vivere in maniera normale, non solo in ambito economico. Speriamo che finalmente si possa raggiungere il risultato, perché ci sono tante persone che aspettano una legge nazionale e torniamo quindi a chiederlo: questa battaglia non può avere colori politici” sostiene Bugetti. Il documento politico impegna la Giunta regionale “in coerenza con gli indirizzi già espressi con il medesimo atto n. 970, approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 settembre 2022, ad attivarsi nuovamente nei confronti del Parlamento italiano”. In particolare “sollecitando preliminarmente la questione in Conferenza Stato-Regioni, affinché si arrivi quantoall'approvazione di una normativa nazionale per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.Per Scaramelli “sono maturi i tempi per dotarsi diche vada in questa direzione. Sosteniamo l'iter legislativo che sta portando avanti Maria Elena Boschi in Parlamento”. Il consigliere(Italia Viva), l’altro firmatario dell'atto, sottolinea gli aspetti che discriminano un ex malato di tumore. “, quando si fa una battaglia così e si esce, se si ha bisogno di passare da una banca e chiedere un mutuo, questa è una delle domande che ti viene posta e in base al rischio e alla gravità, loro sono liberi di decidere se concederti il prestito o non concederlo” dice. Quindi, aggiunge: “Così per le assicurazioni, che costano di più, o anche per le adozioni, dove non ti prendono nemmeno in considerazione. Queste persone che tornano alla vita hanno il diritto di vivere pienamente come ogni altro cittadino”. Insomma, l’atto approvato è “”.“Siamo molto felici che il Consiglio regionale del Lazio abbia approvato, all'unanimità e con la sottoscrizione di tutti i gruppi politici, la nostra mozione sull'oblio oncologico”. Lo dichiarano, coordinatori e consiglieri regionali di Italia Viva nel Lazio. “Una questione molto importante che riguarda la vita di centinaia di migliaia di nostri concittadini: il superamento delle, ingiuste e ingiustificabili, di cui sono vittime donne e uomini guariti da una, in ambito assicurativo, finanziario, persino nell'accesso alle pratiche per le adozioni”, aggiungo i consiglieri.E sottolineano: “Sono assolutamente ingiustificabili le discriminazioni, gli oneri accessori, le garanzie aggiuntive - quando non addirittura il diniego - all'accesso di”. “Unavera e propria dell'articolo 3 della Costituzione, che impone il superamento di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale all'uguaglianza sostanziale dei cittadini e alla loro libera e completa partecipazione alla vita sociale ed economica” concludono Nobili e Tidei.