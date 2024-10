Olivia Munn mostra le cicatrici della mastectomia: “La prova di quanto ho lottato”

L’attrice e modella Olivia Munn è stata una delle ultime celebrità a posare per il servizio fotografico di SKIMS, la linea di intimo modellante ideata da Kim Kardashian, e in questa occasione ha deciso di non nascondere le sue cicatrici della mastectomia.

I nuovi modelli di SKIMS verranno lanciati l’ultima settimana di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, in una campagna che negli Stati Uniti mira a incoraggiare le donne a fare prevenzione con screening e controlli. La stessa Munn ha invitato a calcolare la personale percentuale di rischio con visite specialistiche.

Olivia Munn

“Questa causa è profondamente personale per me e sono fiera di poter aiutare a aumentarne la consapevolezza e mantenere la conversazione su questo argomento”, dice Munn. “L’impegno di SKIMS riguardo empowerment e collettività si allinea perfettamente con il messaggio di questa campagna, che si focalizza su fiducia in sé stesse, comodità e sentirsi al meglio. È così che mi sono sentita durante lo shooting”. La modella nei mesi passati ha parlato sui social del percorso di cura per il suo cancro al seno, condividendo i risultati degli screening, tutti negativi fino a quando non ha scoperto di avere una percentuale di rischio più alta della media e si è dovuta sottoporre a una doppia mastectomia e una isterectomia parziale lo scorso aprile.

La 44enne statunitense ha rivelato che inizialmente era intenzionata a coprire le cicatrici ma mentre la make up artist la stava truccando si è resa conto che non dovevano essere oggetto di vergogna ma al contrario il segno di quanto avesse lottato. Non solo ha accettato la presenza di questi ricordi impressi nella pelle, ma ha voluto lanciare un messaggio alle altre donne nella stessa situazione, o condizioni simili, che non c’è niente per cui provare vergogna.

I segni sul corpo

Olivia Munn non è l’unica celebrità a vivere questa realtà. Anche Bianca Balti, di recente, ha condiviso la sfida contro il tumore alle ovaie che ha scoperto qualche settimane fa. Balti nella sua narrazione sui social ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo durante tutto il processo e dopo la rimozione del cancro ha pubblicato una foto mostrando la cicatrice dell’operazione.

Non sono solo quelle legate alla malattia a diventare motivo di orgoglio ma anche quelle del parto. L’estetica femminile è ancora messa a dura prova, soprattutto quando si parla di post partum, dove quasi ci si aspetta che la forma fisica della neomamma ritorni a essere esattamente come prima della gravidanza. In questo caso le cicatrici del cesareo smettono di essere motivo di vergogna e tabù, come mostrano la cantante Bianca Atzei, che con gioia ha pubblicato in passato su Instagram foto davanti allo specchio rendendo visibile la cicatrice, e la modella Kelly Hughes, che in un servizio fotografico in bikini ha mostrato i segni della nascita del figlio con grande orgoglio.