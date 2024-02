Orban-Ue: scontro aperto sulla legge omofoba. Il governo di Budapest valuta se dire addio all'Unione. Ma dal 2030

Si inasprisce ancora lo scontro trasulloin merito allavarata dal premier. L'Ungheria, "con una decisione del governo pubblicata di recente" e firmata dal primo ministro Orban, ha respinto con decisione agliaddebiti della Commissione europea sulle criticità nel Paese in tema di, definendoli "attacchi indecenti" e accusando l'esecutivo Ue di "doppie misure" e pressioni" ai danni del governo magiaro. Il documento è stato diffuso in diverse lingue su Twitter dallaungherese, che ha scritto: "L’Ungheria è stata attaccata su unasolo perché la protezione dei bambini e delle famiglie è la nostra priorità e, in considerazione di ciò, non siamo disposti a lasciare che gli". Prosegue il comunicato "Il governo ungherese ha quindi risposto a questi attacchi indecenti, nonché al rapporto della Commissione sullo Stato di diritto con una decisione del governo pubblicata di recente". Nel documento si legge che Budapest considera le "fonti" della posizione Ue "unilaterali" e "" e le sue conclusioni "". Per questa ragione un altro, ha evocato la possibilità di riconsiderare"nel momento in cui prevediamo di diventare contributori netti dell'Unione", stimato entro il 2030. L’Ungheria rientra infatti tra quei paesi europei che possono godere die un’uscita dall’Unione sembraun’opzione, al momento, non così conveniente per Budapest. Discorso diverso dal 2030, quando l’Ungheria diventerà un “” come Italia, Francia o Germania, e dovrà quindi contribuire al budget della Comunità più di quello che effettivamente riceveranno indietro: ragionando in modo molto egoistico, un’ottima ragione per dileguarsi. "Il Governo ungherese sembra aver dimenticato, da che carneficina è sorta e” il commento della senatrice Pd,, componente della commissione Esteri a Palazzo Madama: “Se l'unico motivo per restare in questa comunità sono i soldi, allora verrebbe da invitare Orban a non aspettare il 2030 per uscire dalla Ue. Speriamo invece chea Budapest perché da questo scontro i magiari. Fuori dalla Ue ci sono la Russia e la Cina già al lavoro per dividersi l'Ungheria".