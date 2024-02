Padre accoltella la figlia e la sua compagna per la relazione lesbica. "Volete morire insieme?"

Relazione inaccettabile

L'orribile precedente di Palermo

Un episodio orribile quello accaduto adove due donne lesbiche sono statedal padre di una di loro perché questo rifiutava la loro. Le due giovani hanno deciso di denunciare il fatto ai carabinieri e la vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che ha parlato diLa vicenda è iniziata quando le due ragazze,, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne della provincia di Napoli, sono arrivate a Salerno; nel capoluogo campano sono state ospitate a casa di una parente di Immacolata teatro dell'aggressione. "Mio padre ci ha detto 'È arrivato il momento' e poi ci ha colpito. Mia madre ha assistito all'aggressione e non ha fermato mio padre, anzi ha provato amentre scappavamo", ha raccontato la più giovane. "Entrambe abbiamo riportato, ma siamo riuscite a scappare. Fino alle 5 del mattino però mio padre ci ha inseguite e minacciate. Abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti accompagnandoci nel nostro domicilio di Salerno per fare le valigie e tornare poi aLui ad oggi nega tutto,che ha fatto", ha raccontato Immacolata. Le due ragazze sono quindi tornate in Calabria e si sono anche recate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone; sul corpo avevano numeroseQuesto episodio è soltanto l'ultimo di tanti. Nel 2011, infatti, a Palermo una 15enneda suoperché. "" urlò la madre alla ragazzina, prima di chiuderla in camera, dove fu anche abusata dall'imputato. La violenza contro la vittima da parte dei suoi parenti scattò nel momento in cui fu scoperto il suo orientamento sessuale, attraverso alcunitrovati sul suo cellulare. A leggerli per prima fu ladella vittima, che poi raccontò tutto ai genitori. La giovane ha denunciato quanto le sarebbe accaduto soltanto anni dopo, nel, quando era maggiorenne. "Vennero a prendermi a scuola e mentre eravamo in macchina mi davano", raccontò la ragazza. Una volta rientrati nella loro abitazione, il padre si spogliò e disse alla figlia: "". Oggi la vittima è parte civile nel processo con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Bruno.