"Pari è meglio": il progetto di un'impresa di Bologna che offre gli assorbenti alle proprie dipendenti

Sugliin Italia qualcosa finalmente si sta muovendo. La sensibilizzazione verso il problema circa idei prodotti femminili considerati ancora come beni di lusso, con l', sta prendendo piede anche nei luoghi di lavoro. A Firenze, ad esempio, lehanno abolito la tampon tax fino a al 31 marzo 2022, mentre ilfarmacie ha tolto l'imposta dai prodotti per il ciclo mestruale in tutti i suoi punti vendita. A promuovere lae fare campagna per l'abolizione dell'onerosa tassa sugli assorbenti è ora scesa in campo anche un'agenzia di comunicazione di San Lazzaro (Bologna) che ha infatti deciso di sostenere le proprie dipendenti acquistandoli per loro. Lalocale, ha dato vita al progetto. L'impresa ha nove dipendenti, cinque collaboratori esterni e un fatturato di 270 mila euro nell'ultimo anno. Si tratta di un'iniziativa che ha in primis valore simbolico dato che, nell'agenzia, le dipendenti che usufruiranno degli assorbenti gratuiti sono tre più una collaboratrice e dunque i costi non saranno certamente elevati. "Teniamo particolarmente a questa iniziativa e siamo entusiasti che tutti,di MEP, l’abbiano accolta positivamente", ha fatto saperedella società. "Ancora oggi persistono elementi die questo è uno dei modi concreti con cui vogliamo supportare la causa femminile. Cerchiamo di fare la nostra parte per migliorare condizioni che riteniamo lontane dai nostri valori. Anche per una realtà piccola come la nostra il progetto risulta". "Ci auguriamo che in futuro questa disparità possa essere presa in carico dalle istituzioni - ha aggiunto Visci - Nel frattempo auspichiamo che altre realtà aziendali possanoquesta iniziativa". A partire dal 30 giugno una referente dell'azienda raccoglierà, tramite un questionario anonimo, le adesioni e le preferenze sulle tipologie di prodotto e poi procederà a effettuare gliL'impresa è anche particolarmente attenta alla questione ecologica e ha fatto sapere che, in linea con le esigenze personali delle dipendenti, saranno acquistati esclusivamente. Si spera che questi primi piccoli passi da parte di singole aziende provochino unae portino così anche le imprese più grandi ad impegnarsi su questo argomento per un futuro sempre più "rosa".