Perché il 9 maggio è festa in Russia (ed è anche la Giornata dell'Europa)?

Perché il 9 maggio è festa in Russia?

Perché il 9 maggio è la Giornata dell'Europa?

Ilè una data simbolo. E quest'anno, con la guerra in Ucraina , lo è ancora di più. Mentre in, a, si è tenuta la parata per il Giorno della Vittoria , oggi si celebra anche nel nostro continente la Giornata dell'Europa . Una coincidenza? Niente affatto. Perché le due date - e i relativi festeggiamenti - sono correlate. E alloraIl 9 maggio in Russia è festa. Si celebra il, ovvero la dichiarazione di resa della Germania nazista nel 1945 e, o come viene chiamata dai russi la fine della "". Si tratta di una festa nazionale istituita durante l'Unione Sovietica, le cui celebrazioni fino agli anni Novanta avvenivano in forma molto più modesta rispetto a oggi. È stato infatti il presidente russoa voler rilanciare questa festa, per accrescere l'orgoglio patriottico nazionale. Ogni anno il 9 maggio si tiene nella Piazza Rossa di Mosca una. Quest'anno, a causa della guerra in Ucraina, la dimostrazione di forza delle forze armate russe è stata ancora più evidente e grandiosa. Per l'occasione, davanti al presidente russo Vladimir Putin hanno sfilatodi truppe, cadetti e membri delle agenzie di sicurezza. In base al programma diffuso dal ministero della Difesa russo, hanno sfilatoe sistemi di difesa missilistica,tra caccia, bombardieri ed elicotteri.Il 9 maggio, tuttavia, non è la data esatta della fine della Seconda guerra mondiale.fu firmata a Berlino l'. Pochi giorni prima, il 30 aprile 1945, Adolf Hitler si tolse la vita e la resa fu autorizzata dall'ammiraglio Karl Dönitz. La capitolazione dei nazisti fu quindi firmata a Reims, in Francia, il 7 maggio e ripetuta a Berlino, davanti a una delegazione dell'Unione Sovietica, l'8 maggio. E perché allora il Giorno della Vittoria in Russia si festeggia il giorno dopo, il 9 maggio? Perché quando fu firmata la resa, in Russia, per una questione di fuso orario, era già trascorsa la mezzanotte. E convenzionalmente dunque la data scelta per celebrare la fine della Seconda guerra mondiale e la vittoria dell'Armata Rossa fu stabilita il 9 maggio.Il 9 maggio si celebra anche la(o anche chiamato). La data ricorda il giorno in cui, il 9 maggio 1950,, allora ministro degli Esteri francese e considerato uno dei padri fondatori dell'Unione europea, presentò, segnando l'inizio del processo d'integrazione europeo. Larilasciata il 9 maggio 1950 proponeva la creazione di una, i cui membri avrebbero iniziato a mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio. La CECA, fondata da Italia, Francia, Germania occidentale, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, fu la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che hanno portato a quella che oggi è l'Unione Europea."La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio - disse così Robert Schuman - cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime". Nel 1950, infatti, le nazioni europee stavano cercando di risollevarsi dalle conseguenze della Seconda guerra mondiale. I governi dei Paesi europei, determinati a impedire il ripetersi di un tale conflitto, giunsero alla conclusione che la fusione delle produzioni di carbone e acciaio avrebbero fatto sì che, storicamente Paesi rivali, diventasse "non solo impensabile, ma materialmente impossibile", disse Schuman. "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto", aggiunse ancora nella dichiarazione Schuman. E così fu. Perché dopo la CECA altre istituzioni furono via via fondate, gettando le basi della futura Unione Europea.Un ultimo dettaglio. Alcuni sostengono che la Festa dell'Europa sia il, e non il 9. Questo fraintendimento deriva dal fatto che la Giornata dell'Europa fu effettivamente festeggiata il 5 maggio, fino al 1964, perché così stabilì il Consiglio d'Europa, ricordando la propria fondazione avvenuta il 5 maggio 1949. Il 9 maggio come Festa dell'Europa fu invece stabilito nel 1985: lo decise la Comunità Economica Europea (CEE) in ricordo della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. Qui il link per leggere il testo integrale della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950