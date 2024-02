Percy Hynes White accusato di abusi sessuali: polemiche contro Xavier della serie "Mercoledì"

here's what i sent!! just so everyone can hopefully see pic.twitter.com/FxI1x1dQLR — aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 18, 2023

Il successo della serie è ormai indiscusso, tanto che continua ad essere virale sui social a due mesi dall'uscita sulla piattaforma di streaming, eha recentemente confermato che "Mercoledì" tornerà per una seconda stagione . L'hype è schizzato a mille dopo l'annuncio, con milioni di spettatori pronti ad assistere alle nuove avventure dinel ruolo della primogenita della; tra i protagonisti del ritorno, però, potrebbe non esserci, che nei primi 8 episodi ha interpretato Xavier Thorpe, studente della Nevermore Academy e artista tormentato, capace di far prendere vita ai soggetti dei suoi quadri e disegni. L'attore canadese è stato infatti accusato da diverse ragazze diIlè stato recentemente coinvolto in una polemica (una vera e propria shitstorm) sui social media: un gruppo di giovani donne ha pubblicato diversi tweet in cui sosteneva che Hynes White e i suoi amici avrebbero abusato di loro durante alcune feste, a base di droga e alcol, già ai tempi del liceo. La prima a lanciare le accuse è stata, una ragazza di Toronto che su Twitter è conosciuta con il nickname @milkievich, che nelle scorse ore ha iniziato a condividere diverse testimonianze di violenza sessuale ai danni di diverse ragazze minorenni da parte della star."Percy vive a Toronto, lui e il suo gruppo di amici sono noti da quando avevano 15 anni per essereche cercano diper fare sesso con loro o per ottenere" si legge in alcuni screenshot di chat che Brunelle pubblica sui social. "Erano invadenti, maleducati, abusivi con le fidanzate, le ragazze e le persone in generale. Quando è diventato un po' più grande ha iniziato a organizzare feste nel suo seminterrato, pianificando con i suoi amici di invitare le ragazze che ritenevano sexy per, fingendo di essere fatti e ubriachi. Quando aveva 17 anni (da quel che so), ha fatto sesso, abusato e fatto sballare una mia amica che all'epoca aveva 13/14 anni. L'ultima volta che ho saputo che hanno fatto sesso lei aveva 16 anni e lui 20". Ma nei commenti al post si leggono anche le parole di chi dice di essere stata una vittima diretta di Percy Hynes White. "Mi ha aggredito a una di quelle feste mentre era troppo ubriaca, mi ha messa con le spalle al muro, mi ha fatto pressioni e ha aggredito diversi miei amici - scrive una giovane -. Ci sono, rideva delle vittime condivideva nudi online contro la volontà delle ragazze".A quanto pare, i fatti sarebbero avvenuti ben prima della prima della serie "Mercoledì" , perché risalirebbero a quando l'attore canadese aveva tra i 17 e i 20 anni. Tutto è nato dal messaggio postato su Twitter con l'hashtag "#CancelPercy", ma con il passare delle ore la questione è diventata sempre più virale e non ci è voluto molto perché apparissero altre testimonianze di ragazze con le stesse accuse. "Percy ha manipolato la mia amica, di soli 16 anni, per fare sesso con lui mentre lei stava badando a me, perché ero in overdose, e lui ha detto ''. L'ultima parte non e proprio colpa sua (il fatto dell'overdose, ndr) ma il suo è stato un comportamento di mer*a e da persona menefreghista, per poi forzare una minorenne ad avere un rapporto sessuale". Un'altra utente, Desiree Cameron, ha raccontato nel dettaglio la terrificante esperienza vissuta durante un party a casa di Hynes White. "Mi ha lasciatoe quando mi ha chiamato per parlarne era più preoccupato della polizia che del fatto che stessi bene o meno", ha dichiarato. Altre donne hanno raccontato che l'attore le insultava chiamandole "grasse" e aveva l'abitudine di inviare foto in cui appariva nudo su chat di minorenni. Dopo la pioggia di accuse piovute su di lui, però, l'interprete di Xavier non ha rilasciato alcuna dichiarazione, così come non sono arrivati commenti o prese di posizione da parte di Netflix. Il 21enne ha però scelto diMa visto il numero di denunce pubbliche e la polemica che ne è scaturita, sono già parecchie le voci che chiedono che non sia rinnovata la sua partecipazione alla seconda stagione della serie "Mercoledì".