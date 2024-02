Pescara, signora sorda insultata e invitata ad uscire dalle Poste. La denuncia e la replica

La nuova discriminazione

La replica di Poste Italiane

Un atto di inciviltà a dir poco vergognoso. "Prima, ora. Succede a una" in un ufficio delle Poste Italiane a Pescara. A denunciare la vicenda sono la presidente dell'associazioneDonatella Ruggieri e quello dell'associazione, Claudio Ferrante, ricordando il primo episodio di luglio, quando la signora si recò nell'ufficio postale di cui è cliente dal 1982 per ritirare la pensione di invalidità, ma fu "invitata ad andarsene con uno sgraditissimo gesto delle mani. L'impiegata, nonostante le barriere protettive di plexiglass,per far comprendere quanto comunicato attraverso la lettura labiale ". Per le persone sorde, come abbiamo raccontato anche su Luce! attraverso le voci di Chiara Bucello e Ludovica Billi , creatrici della pagina "" su Instagram, la possibilità di leggere le labbra delle persone con cui parlano è indispensabile e l', pur indispensabile, ha reso questo semplice gesto molto più problematico. Basterebbe poco, in effetti, soprattutto adesso che l'obbligo di mascherina è stato tolto quasi ovunque e che, soprattutto negli uffici pubblici, ci sono altri tipi di protezione in grado di mantenere latra impiegati e clienti. Tanto che, abbassare la mascherina per favorire la comprensione per le persone sorde o ipoudenti è un'azione tanto semplice quanto gratuita, che non toglie nulla a chi la compie ma permette ai cittadini con problemi di udito di aver accesso a servizi indispensabili.Ma, come riportano le due stesse associazioni, l'incidente non si è concluso con l'allontanamento della signora. "A seguito della nostra denuncia pubblica - racconta Ferrante in una nota -per l'accaduto e veniamo convocati dal direttore dell'ufficio postale e dal responsabile provinciale della gestione tecnica operativa. Ci viene comunicato che sono state avviateper accertare responsabilità ed eventuali provvedimenti. Eravamo stati tranquillizzati sulla risoluzione del caso per la signora e per tutte le persone sorde e, in quella circostanza, avevamoper tutti i dipendenti". Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi; poi però, come dice il proverbio, "il lupo perde il pelo ma non il vizio" e la 76enne è di nuovo vittima di una ": un'altra impiegata non abbassa la mascherina, nonostante in passato, anche nella fase emergenziale del Covid, tutti si erano abbassati la mascherina per consentire la lettura labiale". "Venerdì 12 agosto incontriamo nuovamente i dirigenti che - proseguono i presidenti - con educazione e sensibilità ci accolgono, ma nonostante il loro impegno ci hanno comunicato chealla signora sorda perché le impiegate rivendicavano il diritto alla sicurezza e che quindi, in futuro, non si sarebbero abbassate le mascherine e non avrebbero nemmeno indossato quelle trasparenti se pur per qualche secondo". Insomma una scelta di parte, delle impiegate, ingiustificata viste le barriere in plexiglass o in vetro che le separano dagli utenti degli uffici postali, ma accettata dall'azienda senza tenere minimamente conto del disagio arrecato, oltre che dell'evidente discriminazione.Dopo la denuncia, però, arriva la smentita di Poste Italiane, che in una nota fa sapere che "in relazione all'episodio segnalato dalle associazioni Carrozzine Determinate e Accessibilità & Eventi Deaf Aps, verificatosi nei giorni scorsi presso l'ufficio postale di via Nazionale Adriatica Nord di Pescara, comunica che la, cliente abituale e conosciuta da tutto il personale dell'ufficio,e ha portato a termine tutte le sue operazioni presentate allo sportello". Nulla di quanto riportato nella nota da Ruggieri e Ferrante in merito al secondo episodio discriminatorio sarebbe insomma vero, almeno secondo l'azienda. La quale, inoltre, precisa come "in questi due ultimi anni e mezzo, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza governative e alle indicazioni aziendali,relazionandosi in modo ottimale attraverso modalità di comunicazione alternative come i messaggi scritti e, nelle operazioni più complesse, con l'intervento del direttore dell'ufficio postale.nei confronti della nostra cliente, quindi, ma grandi disponibilità e rispetto per tutti cittadini che frequentano gli uffici postali e per il personale che opera a stretto contatto con il pubblico al fine di garantire le operazioni a sportello contemperando la necessità di tutelare la sicurezza e la salute di chi frequenta le sedi di Poste Italiane e dei loro famigliari". Dove sia la verità o chi abbia ragione, tra coloro che denunciano un atto vergognoso e incivile e quelli che invece si difendono dicendo che non sia mai stata compiuta alcuna discriminazione, fatto sta che la signora Di Martino è la vera vittima, la persona che andrebbe tutelata e supportata, perché possa sentirsi parte di una