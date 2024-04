Premio Strega 2024: 7 autrici tra i 12 candidati, sarà una donna a vincere?

I 12 candidati al Premio Strega: Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi); Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti); Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax); Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi); Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (Sem); Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani); Daniele Rielli, Il fuoco invisibile (Rizzoli); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), 05 aprile 2024. NPK ANSA / Ufficio stampa +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++