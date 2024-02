Pride Milano, dal no della Regione all'iniziativa di Burger King per l'inclusione Lgbt+

Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay:

. Sabatola parata dell'orgoglio si districherà nel centro di Milano , ma dal Pirellone, sede della giunta regionale, arriva anche quest'anno il no deciso ad essere coinvolti nell'evento. Un'altra occasione persa perIntanto però si moltiplicano le iniziative in vista del grande evento arcobaleno. In occasione del mese dedicato all'orgoglio Lgbtq+ e in vista del Milano Pride Parade arriva ad esempio quella diinsieme a, cooperativa sociale che gestisce la Casa Arcobaleno del capoluogo lombardo, che punta all'delle vittime di discriminazione omolesbobitransfobica La Casa Arcobaleno di Milano conta già– il primo operativo dal 2019 e il secondo inaugurato nel 2020 –, mentre altri. Si tratta di un luogo sicuro e protetto, dedicato a tutt* coloro che dopo il lorosi sono ritrovatima soprattutto. Attraverso l'iniziativan mondo più inclusivo, capace di valorizzare le differenze e di accogliere e promuovere il cambiamento, rendendo reale quel motto che l’azienda della ristorazione veloce porta avanti da anni:in occasione del Pride month (esclusivamente nei ristoranti Burger King di Pola e Tibaldi a Milano), per lanciare la campagna più ampia a sostegno di Casa Arcobaleno."In Burger King siamo fermamente convinti che laci rendano un’azienda migliore. Temi che sosteniamo non solo in maniera teorica, ma attraverso l’implementazione di progetti concreti", commenta Chiara Camerini, Marketing and Communication Director di Burger King Restaurants Italia. "La partnership con Casa Arcobaleno è un piccolo passo, che però puòe dar loro delle basi solide su cui costruire il proprio futuro, oltre che un altro luogo in cui sentirsi a casa", conclude. Le fa ecoRingraziamo Burger King Italia per questa preziosa possibilità: l’obiettivo di Casa Arcobaleno è offrire alle persone che accogliamoe poter avviare un percorso personalizzato per raggiungere. Il lavoro è uno dei tasselli fondamentali di questo percorso, un trampolino per poter riprendere in mano la propria vita" dichiara.Era "importante affermare le posizioni che hanno le istituzioni nei confronti dicome quelle che il Pride porta avanti", commenta critico il presidente di Arcigay Fabio Pellegatta alla. Ad aderire sono stati invece il Comune di Milano e la Città metropolitana. Circa due settimane fa l'Aula aveva approvato con voto segreto unache impegnava la giunta a garantire una, con la partecipazione di un esponente della Regione, oltre all'illuminazione della facciata di Palazzo Pirelli con i colori della bandiera arcobaleno. Ma a pochi giorni dall'evento ecco arrivare: "La Giunta al contrario, scegliendo di non patrocinare il Pride – ha spiegato il consigliere regionale M5s Simone Verni – ha voluto affrettarsi a riportare".