Race for the Cure: Rosanna Banfi madrina contro i tumori

presentata mercoledì 19 aprile a Roma la XXIV edizione della più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. A fare gli onori di casa, presidente di, l’Associazione no-profit che ogni anno organizza la speciale maratona; presenti tra gli altri ancheMinistro dell’Università e della Ricerca e, per il Gruppo FS , Luca Torchia, Chief Communication Officer.Torna al Circo Massimo dal 4 al 7 maggio l’appuntamento con la Race for the Cure di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Evento simbolo della Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale. La Race si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione delle principali Istituzioni per celebrare le, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 20, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati che la Komen Italia allestirà al Circo Massimo sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.avrà poi luogo la Race, il momento più importante della manifestazione, che quest’anno oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutti includerà per la prima volta un percorso di 8 Km riservato agli atleti competitivi. Dopo la cerimonia di premiazione, due novità per questa XXIV edizione: l’apertura prolungata fino alle ore 16 del Villaggio Race con musica e intrattenimento a cura di Radio Globo e il PinkNic, unin collaborazione con Fondazione Campagna Amica per incoraggiare scelte di sana alimentazione e preferenza ai prodotti stagionali. Nel Villaggio Race come sempre ci sarà un’area di incontro dedicata alle “Donne in Rosa” - le vere protagoniste della manifestazione. Grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle loro esperienze, lehanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e generato negli anni un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno. Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Race conta sul patrocinio e la partecipazione di Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero della Cultura, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Luiss Guido Carli, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Canottaggio. E ancora la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Scherma, Lega Calcio, Commissione difesa Vista Onlus, Federazione Italiana Cuochi, Protezione Civile Arvalia Roma, Società Italiana degli Autori ed Editori e Rai Radio2.Come per le passate edizioni, al fianco delle madrine storiche della manifestazione - le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi - ci sono tanti “Capitani Famosi”, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione e dello sport che, attraverso video pubblicati sulle proprie pagine social e rilanciati da @komenitalia, invitano i propri followers a partecipare insieme alla Race for the Cure. Tra i Capitani Famosi e gli influencer che hanno già aderito all’iniziativa: Al Bano, Alba Parietti, Alessia Marcuzzi, Benedicta Boccoli, Cristina Leon, Francesca Fagnani, Giulia Perulli, Giuliano Sangiorgi, Katia Pedrotti, Maria Soave, Mauro Marino, Paolo Stella, Pietro Sorace, Red Canzian. Inoltre Roberta Beta, Roberto Ciufoli, Rosanna Lambertucci, Serena Bortone, Silvia Salemi, Tiziana Ferrario e Cristina Fogazzi con la squadra “Fagiane sgambettanti” di VeraLab. Tanti altri se ne aggiungeranno nelle prossime due settimane.“La mia prima volta alla Race for the cure mi ha cambiato l’idea di come affrontare il cancro. Ero in cura per il tumore al seno mi sentivo sola, ero senza capelli, ingrassata, non mi riconoscevo e avevo vergogna a farmi vedere in giro. Ho deciso di partecipare alla Race con poca convinzione", le parole di Rosanna Banfi. "Arrivata al Circo Massimo, guardandomi intorno ho visto migliaia di persone come me - prosegue - : tante donne che stavano affrontando il mio stesso percorso o che ne erano uscite. Ho capito che insieme si è più forti“., anche quest’anno madrina di, è intervenuta alla presentazione, al Coni, della manifestazione per la lotta contro il tumore al seno ospitata al Circo Massimo. “Con molte delle donne in rosa che incontrai quel giorno - ricorda Rosanna - ci scambiammo un sorriso, una pacca sulla spalla, pur senza conoscerci. La speranza e il coraggio che ho ricevuto da loro mi hanno spinto a voler prendere parte attiva a questa manifestazione: mi sono unita ae non ho più smesso di dare il mio contributo alla lotta contro il tumore del seno“. Anche quest’anno, al fianco delle madrine storiche della manifestazione, ovvero Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta, ci sono tanti Capitani Famosi, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Al Bano, Alba Parietti e Alessia Marcuzzi che, attraverso i social, inviteranno a partecipare alla Race. Cultura, arte e bellezza sono una medicina per corpo e mente: da questo presupposto è nato fa il protocollo di intesa con il Ministero della Cultura, grazie al quale agli iscritti alle Race viene offerto l’. Avarrà, quest’anno, non solo dalma anche. Nelle altre città, l’ingresso gratuito è previsto nelle date dell’evento: Bari (12 - 14 maggio), Brescia (15 - 17 settembre), Bologna (22 - 24 settembre), Napoli (23 - 24 settembre), Matera (29 settembre - 1 ottobre). Gli elenchi dei musei aderenti, in costante aggiornamento, sono consultabili su www.komen.it.Ferrovie dello Stato Italiane rinnova anche quest’anno la partnership con Komen Italia in occasione del suo evento simbolo il cui primo appuntamento si svolge al Circo Massimo didal 4 al 7 maggio, per poi raggiungere(12-14 maggio)(17-15 settembre),(22-24 settembre)(23-24 settembre) e(29 settembre-1° ottobre).“La tutela della salute e del benessere delle persone, a cominciare dalle colleghe e dai colleghi del Gruppo FS, fa parte della nostra cultura d’impresa ed è un principio fondante dell’identità sociale e industriale, nonché valore imprescindibile, di Ferrovie dello Stato Italiane" ha dichiarato Luca Torchia, Chief Communication Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" "Per questo motivo - ha sottolineato - sosteniamo convintamente l’iniziativae siamo a fianco dell’nell’incoraggiare l’informazione sui corretti stili di vita e la cultura della prevenzione”. Con il sostegno alla Race for the Cure organizzata da Komen Italia, Ferrovie dello Stato conferma il proprio impegno a fianco di importanti iniziative che guardano alla prevenzione, al volontariato e ai buoni stili di vita, un esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire positivamente alla cura della salute e al contrasto dei tumori del seno in Italia e nel mondo.