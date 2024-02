Rai per la famiglia tradizionale: il "No" arriva anche da Strasburgo

La Rai e quel compito di promuovere la famiglia "naturale"

I precedenti in Russia e in Ungheria

Il "no" del Parlamento europeo

La questione dell'emendamento sul nuovo contratto Rai non meraviglia. Che tra i mantra dell'attuale governo ci sia quello della famiglia tradizionale è cosa arcinota. Poco importa se molti di coloro che siedono in Parlamento siano ben lontani dallo stereotipo del “Mulino bianco”: quella giusta è la famiglia composta da un padre, una madre, prole al seguito e così sia, tra un colpo di spugna alle famiglie arcobaleno, un soffio dall’approvazione di una legge contro la gestazione per altri e il niet all’educazione alle differenze sui banchi di scuola.In questo contesto, tra gli oltre 400 emendamenti al nuovo contratto di servizio presentati in Vigilanza RAI è stato inserito anche quello che avrebbe voluto vedere l’emittente di Stato impegnata nellasecondo il modello di famiglia indicato dall'(naturale e fondata sul matrimonio).Non solo: alla RAI, secondo l’emendamento, sarebbe dovuto toccare pure il compito di. A sottoscrivere il testo sono stati i parlamentari di Forza Italia Roberto Rosso, Maurizio Gasparri, Rita Dalla Chiesa, Andrea Orsini. Una proposta che ha tutta l’aria di voler raccogliere il testimone dellacon cui il presidente russovietò quella che definì, già presa al volo dall’europeo - e vicino alla premier Meloni - primo ministro unghereseNon a caso, ine ogni genere di attività di sensibilizzazione su temi come la riassegnazione di genere e l’omosessualità. No assoluto anche a programmi TV e contenitori che, in un modo o nell’altro, potrebbero fare da sponda alle “lobbies Lgbt e alle loro malate, malsane, anticristiane e antipatriottiche" concezioni di vita". La faccenda - e ci sarebbe stato da preoccuparsi del contrario - non è passata inosservata, tanto da scomodare anche il Parlamento europeo. All'agenda della seduta plenaria didi ieri, come ultimo punto all'ordine del giorno è stato inserito il dibattito sulla "diffusione di leggi e propaganda anti-Lgbtq da parte dei partiti e governi populisti in Europa" su richiesta del gruppo, tra le cui fila, oltre - tra le altre e gli altri - ai macronisti, siedono gli europarlamentari italiani di Azione e Italia Viva.A scagliarsi contro le destre ultra-conservatrici d’Europa dal podio centrale dell’emiciclo è stato l'eurodeputatosostenendo che, quando si trovano a dover fare fronte a una crisi politica (leggasi nel caso specifico “sbarchi dei migranti”), si buttano a capofitto su battaglie identitarie come la lotta senza quartiere ai diritti Lgbt.A dare man forte a Karleskind è stato il presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo,, che in conferenza stampa si è detto molto preoccupato per le sorti dei diritti in Europa. Quello che, agli occhi dei più, poteva sembrare un posizionamento politico fine a se stesso, è diventato invece un assist che ha portato l’emendamento della maggioranza dritto alla bocciatura, con annessa amarezza dei firmatari. La norma "anti-Lgbt" da Bruxelles non è passata, dimostrando che, al di là di ogni ragionevole dubbio, il governo Meloni in fatto di diritti non può fare e disfare a proprio piacimento. La violenta interruzione del riconoscimento dei figli delle coppie Lgbt, la bocciatura da parte del Senato della proposta di Regolamento europeo per l'adozione di un certificato europeo di filiazione, i riferimenti più o meno velati a una fantomatica sostituzione etnica si stanno scontrando con il realismo di un’Unione europea che, anche dalle parti del centro, centro-destra, ha tutta l’aria di non essere disposta a prestare il fianco a oscurantismi di sorta.Del resto, già lo scorso 21 aprile il Parlamento Europeo aveva condannato fermamenteda parte di alcuni governi nell'Ue, come Ungheria, Polonia e Italia”. Molto dipenderà dalla tornata elettorale del prossimo giugno. C’è da scommettere che quello dei diritti sarà uno dei campi di battaglia più animati. La speranza è che a pagare le spese di una campagna elettorale, a colpi di scontri ideologici, non siano le europee e gli europei, da Nord a Sud, da Est a Ovest.